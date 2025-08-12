Φωτιά Χίος: Ολονύκτιος πύρινος εφιάλτης στο νησί - 63 άτομα απεγκλωβίστηκαν από παραλίες

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς καταυθάνει ενίσχυση από τη Μυτιλήνη

Φωτιά Χίος: Ολονύκτιος πύρινος εφιάλτης στο νησί - 63 άτομα απεγκλωβίστηκαν από παραλίες

Γυναίκα κοιτάζει τις φλόγες από την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χορτολιβαδική και δασική έκταση στην περιοχή Ποταμιά - Πισπιλούντα στη βόρεια Χίο, την Τρίτη 12 Αυγούστου 2025.  ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΡΓΙΑΣ

Δύσκολη προμηνύεται η νύχτα για τη Χίο με τη μεγάλη πυρκαγιά να κατακαίει το βόρειο τμήμα του νησιού. Έως τις 20:00 φωτιά «πολιορκούσε» τη Βολισσό, με σημαντικές καταστροφές να σημειώνονται στο χωριό, ενώ δεκάδες άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επτά πλωτά του Λιμενικού Σώματος (πέντε περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο) και ιδιωτικά σκάφη. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 40 άτομα από ιδιωτικά σκάφη και 23 άτομα από πλωτό του Λιμενικού Σώματος.

Στις 6 το απόγευμα με το πλοίο της γραμμής αναχώρησαν από το λιμάνι της Μυτιλήνης με προορισμό τη Χίο τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής και 18 Πυροσβέστες. Επιπλέον, τις προσπάθειες πυρόσβεσης θα ενισχύσουν μία ομάδα δασοκομάντος και το ελικόπτερο που σταθμεύει στη Μυτιλήνη. Στη Χίο, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται ενισχύσεις και από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

