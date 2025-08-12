Φωτιά Χίος: Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων - Καταφθάνουν ακτοπλοϊκώς απο Μυτιλήνη

Η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη (12/08) στη περιοχή Χάραδρα Χίου συνεχίζει ακόμα την καταστροφική πορεία της, με μεγάλες καταστροφές να σημειώνονται στο χωριό Βολισσός, όπου κάηκαν σπίτια και, σύμφωνα με πληροφορίες, και το σχολείο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα ενισχυθούν από πυροσβέστες που βρίσκονται στη Μυτιλήνη και τον Πειραιά, οι οποίοι θα μεταβούν στη Χίο ακτοπλοϊκώς.

Συγκεκριμένα, 18 πυροσβέστες με δύο οχήματα θα φτάσουν από το γειτονικό νησί, ενώ έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από Πειραιά 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Έως τώρα, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, Εθελοντές και 17 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 31 πυροσβεστών που μετέβησαν αεροπορικώς από την 1η ΕΜΟΔΕ. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά πέντε ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Το ΛΣ/ΕΛΑΚΤ έχει διαθέσει επτά (7) πλωτά μέσα, καθώς και ιδιωτικά πλωτά μέσα, για την απομάκρυνση ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα Χίου.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος έχει μεταβεί στην περιοχή, της πυρκαγιάς, Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε), για τη διερεύνηση των αιτιών της.