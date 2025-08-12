Φωτιά Χίος: Δεκάδες άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από παραλίες - Δείτε live την πυρκαγιά

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χορτολιβαδική και δασική έκταση στην περιοχή Ποταμιά - Πισπιλούντα στη βόρεια Χίο, την Τρίτη 12 Αυγούστου 2025. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΡΓΙΑΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού δεκάδων πολιτών που είχαν εγκλωβιστεί στις παραλίες Λημνιά, Μάναγρο και Αγία Μαρκέλλα στη Χίο, εξαιτίας της επικίνδυνης πυρκαγιάς που μαίνεται στο νησί και έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές.

Συνολικά 26 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμένα του χωριού Λιθί, ενώ σημαντική ήταν η κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό τους, με 6 περιπολικά και 1 ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού να επιχειρούν, με τη συνδρομή και ιδιωτικών σκαφών.

Εγκλωβιστηκαμε στα Λιμνια Χίου

Οι πολίτες βρέθηκαν χωρίς τρόπο διαφυγής στις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση του Λιμενικού και ιδιωτών για την επιχείρηση απεγκλωβισμού τους.

Οι εικόνες από την περιοχή είναι σοκαριστικές. Οι φλόγες είχαν μπει σε σπίτια, δεκάδες άνθρωποι βρίσκονταν στο λιμάνι, και οι καπνοί ήταν εξαιρετικά έντονοι.

Από τη παραλία του Λημνιά απεγκλωβίστηκαν περίπου δεκαπέντε άτομα.

Καταστροφές στη Βολισσό

Την ίδια ώρα, πυρανάλωμα του πυρός έγιναν σπίτια στο χωριό Βολισσός, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα δίπλα από την παραλία του Λημνιά, ενώ η φωτιά συνεχίζει τη καταστροφική πορεία της.

Φωτογραφίες που τράβηξε κάτοικος της περιοχής.

Δραματικές είναι οι εικόνες που τράβηξε κάτοικος της περιοχής.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι έχει καεί το σχολείο του χωριού, με τη πυρκαγιά στην παραλία του Λημνιά να έχει περιοριστεί, ενώ καταγγέλουν ότι δεν υπήρξε έγκαιρη επέμβαση των εναέριων μέσων.

Δείτε live εικόνα της πυρκαγιάς:

Ενισχύσεις από τη Μυτιλήνη

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, Εθελοντές και 17 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 31 πυροσβεστών που μετέβησαν αεροπορικώς από την 1η ΕΜΟΔΕ. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά πέντε ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Επίσης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Μυτιλήνη 18 πυροσβέστες με δύο 2 οχήματα, ενώ έχει προγραμματιστεί να μεταβούν επίσης ακτοπλοϊκώς από Πειραιά 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει επτά πλωτά μέσα, καθώς και ιδιωτικά πλωτά μέσα, για την απομάκρυνση ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα Χίου.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος έχει μεταβεί στην περιοχή, της πυρκαγιάς, Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε), για τη διερεύνηση των αιτιών της.

