Φωτιά Χίος: Εγκλωβισμένοι σε παραλίες από τη μεγάλη πυρκαγιά - Δείτε live εικόνα

Δεκάδες πολίτες εγκλωβίστηκαν σε παραλίες εξαιτίας της ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς που κατακαίει από το μεσημέρι της Τρίτης (12/08) στη βορειοδυτική Χίο, στην περιοχή της Βολισσού.

Εγκλωβιστηκαμε στα Λιμνια Χίου

Να έρθει άμεσα σκάφος ...υπάρχουν παιδιά και υπέργηροι . pic.twitter.com/9mJN29FzbP — Ο Τηλεφωνητής (@montexios) August 12, 2025

Οι πολίτες βρέθηκαν χωρίς τρόπο διαφυγής στις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση του Λιμενικού και ιδιωτών για την επιχείρηση απεγκλωβισμού τους.

Οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή είναι σοκαριστικές. Σπίτια καίγονται, υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι στο λιμάνι και οι καπνοί είναι εξαιρετικά έντονοι.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περίπου δεκαπέντε άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία του Λημνιά.

Στην περιοχή έσπευσαν 6 περιπολικά σκάφη και 1 ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, ενώ στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συνέδραμαν και ιδιωτικά σκάφη.

Καταστροφές στη Βολισσό

Την ίδια ώρα, πυρανάλωμα του πυρός έγιναν σπίτια στο χωριό Βολισσός, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα δίπλα από την παραλία του Λημνιά, ενώ η φωτιά συνεχίζει τη καταστροφική πορεία της.

Φωτογραφίες που τράβηξε κάτοικος της περιοχής.

Δραματικές είναι οι εικόνες που τράβηξε κάτοικος της περιοχής.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι έχει καεί το σχολείο του χωριού, με τη πυρκαγιά στην παραλία του Λημνιά να έχει περιοριστεί, ενώ καταγγέλουν ότι δεν υπήρξε έγκαιρη επέμβαση των εναέριων μέσων.

Δείτε live εικόνα της πυρκαγιάς:

Ενισχύσεις από τη Μυτιλήνη

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, Εθελοντές και 17 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 31 πυροσβεστών που μετέβησαν αεροπορικώς από την 1η ΕΜΟΔΕ. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά πέντε ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Επίσης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Μυτιλήνη 18 πυροσβέστες με δύο 2 οχήματα, ενώ έχει προγραμματιστεί να μεταβούν επίσης ακτοπλοϊκώς από Πειραιά 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει επτά πλωτά μέσα, καθώς και ιδιωτικά πλωτά μέσα, για την απομάκρυνση ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα Χίου.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος έχει μεταβεί στην περιοχή, της πυρκαγιάς, Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε), για τη διερεύνηση των αιτιών της.

