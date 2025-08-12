Φωτιά Χίος: Νέα ενεργοποίηση του 112 - Εκκένωση 3 οικισμών
Οι κάτοικοι των περιοχών Μαναγρός, Μαγεμένα και Χωρή κλήθηκαν να εκκενώσουν προς την πόλη της Χίου
Συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα, στη Χίο, με νέο μήνυμα για εκκένωση να λαμβάνουν οι κάτοικοι τριών οικισμών.
Προς την πόλη της Χίου κλήθηκαν να κατευθυνθούν όσοι βρίσκονται στις περιοχές Μαναγρός, Μαγεμένα και Χωρή.
