Φωτιά στην Πάτρα: «Να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» – Επεισόδιο με δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

Σπίτια και εργοστάσια καίγονται στη Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας και την ευρύτερη περιοχή πέριξ αυτής από τη δασική πυρκαγιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη στις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος, και Θεριανό.

Λόγω της φωτιάς έχει κλείσει η Πατρών – Πύργου, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να είναι σε επιφυλακή.

Ωστόσο, δεν λείπουν και οι στιγμές έντασης στο πύρινο μέτωπo.

Κατά τη ζωντανή σύνδεση του δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ, Χρήστου Στρατουλάκου, ένας κάτοικος τον πλησίασε επιθετικά και του είπε: «Πήγαινε παραπέρα».

Ακολούθησε έντονος διάλογος ανάμεσα στους δύο άνδρες.

– Δημοσιογράφος: «Είμαστε στον αέρα. Κάνουμε τη δουλειά μας, κάνετε τη δουλειά σας, συγγνώμη».

– Κάτοικος: «Απαγορεύεται να κάνεις (σ.σ. λήψη) εδώ».

– Δημοσιογράφος: «Γιατί;».

– Κάτοικος: «Γιατί έτσι γουστάρω εγώ».

– Δημοσιογράφος: «Δημόσιος δρόμος είναι αυτός».

– Κάτοικος: «Τι λες μωρέ; Αυτή είναι ιδιωτική περιοχή».

– Δημοσιογράφος: «Σοβαρά; Όλη αυτή η περιοχή; Είσαι στον αέρα».

Το βίντεο με το επεισόδιο:

