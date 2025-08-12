Φωτιά Αχαΐα: «Καθυστέρησαν δύο ώρες τα εναέρια μέσα» καταγγέλει πρόεδρος κοινότητας
Η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αχαΐα μαίνεται ανεξέλεκτη
Σοβαρή καταγγελία διατύπωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Τσουκαλεΐκων, Χρήστος Παπαντωνόπουλος, αναφορικά με τη διαχείριση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (12/08) κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας στη Δυτική Αχαΐα.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12:00, σε μικρή απόσταση από την κοινότητα, ωστόσο τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης εμφανίστηκαν στο σημείο περίπου δύο ώρες αργότερα. Ο κ. Παπαντωνόπουλος υπογράμμισε πως η καθυστέρηση αυτή ενίσχυσε τον κίνδυνο εξάπλωσης της πυρκαγιάς, δεδομένων και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.
Η φωτιά προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους, καθώς η περιοχή γειτνιάζει με κατοικημένες ζώνες και κρίσιμες υποδομές, ενώ η έλλειψη άμεσης εναέριας υποστήριξης εκτιμάται ότι δυσχέρανε σημαντικά το έργο των επίγειων δυνάμεων.
Πάντως πλέον στην περιοχή επιχειρούν ρίψεις νερού στα μέτωπα της φωτιάς.