Φωτιά Αχαΐα: «Καθυστέρησαν δύο ώρες τα εναέρια μέσα» καταγγέλει πρόεδρος κοινότητας

Σοβαρή καταγγελία διατύπωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Τσουκαλεΐκων, Χρήστος Παπαντωνόπουλος, αναφορικά με τη διαχείριση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (12/08) κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας στη Δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12:00, σε μικρή απόσταση από την κοινότητα, ωστόσο τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης εμφανίστηκαν στο σημείο περίπου δύο ώρες αργότερα. Ο κ. Παπαντωνόπουλος υπογράμμισε πως η καθυστέρηση αυτή ενίσχυσε τον κίνδυνο εξάπλωσης της πυρκαγιάς, δεδομένων και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Η φωτιά προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους, καθώς η περιοχή γειτνιάζει με κατοικημένες ζώνες και κρίσιμες υποδομές, ενώ η έλλειψη άμεσης εναέριας υποστήριξης εκτιμάται ότι δυσχέρανε σημαντικά το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Πάντως πλέον στην περιοχή επιχειρούν ρίψεις νερού στα μέτωπα της φωτιάς.

