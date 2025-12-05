Ένταση στο μπλόκο των αγροτών στην Κάτω Αχαΐα: Οδηγός ΙΧ συγκρούστηκε με οχήματα

Εντάσεις σημειώθηκαν στο μπλόκο των αγροτών στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου στην Κάτω Αχαΐα το βράδυ της Παρασκευής (05/12), όταν οδηγός αυτοκινήτου επιχείρησε να «σπάσει» τον αποκλεισμό και χτύπησε πάνω σε αυτοκίνητα και σχεδόν παρέσυρε πεζούς, ανάμεσά τους και μία αστυνομικό.

Ο οδηγός διέφυγε από το σημείο και αναζητείται από την αστυνομία για να συλληφθεί.

Νωρίτερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες στα διόδια της Κάτω Αχαΐας έκλεισαν για ακόμα μία φορά τον αυτοκινητόδρομο αλλά και την παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου.

Τρία μπλόκα στην Αχαΐα

Οι αγρότες στην περιοχή της Αχαΐας συνεχίζουν να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία μπλόκα στην Αχαΐα, στις περιοχές:

Κάτω Αχαΐα Στην περιοχή της Ιτέας, όπου δημιουργήθηκε μπλόκο με περισσότερα από 100 τρακτέρ την Παρασκευή Γέφυρα του Σελινούντα, από όπου οι αγρότες βγήκαν μάλιστα στην Ολυμπία οδό και την έκλεισαν για μία ώρα, από τις 19:00 έως τις 20:00

Στόχος των αγροτών είναι να πάνε σε μία μαζική συγκέντρωση, μία ενιαία κίνηση, δυνατή απ’ όλους τους αγρότες Αχαΐας, ενώ αύριο μπαίνουν στον χορό των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας με μπλόκο στον κόμβο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, όπως επίσης και οι αγρότες της Βόνιτσας, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν προς τα διόδια του Ακτίου.

