Τα 20 χιλιόμετρα έφτασε η ουρά φορτηγών στο μπλόκο του Προμαχώνα - Βίντεο
Η ουρά που σχημάτισαν τα φορτηγά στην ελληνική πλευρά ξεπέρασε το Σιδηρόκαστρο
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ουρές χιλιομέτρων από νταλίκες σχηματίστηκαν μετά το μεσημέρι της Παρασκευής (05/12) σε Ελλάδα και Βουλγαρία καθώς οι αγρότες των Σερρών αποφάσισαν να κλείσουν τον συνοριακό σταθμό Προμαχώνα για τα φορτηγά από τις 12:00 έως τις 18:00.
Η ουρά που σχημάτισαν τα φορτηγά στην ελληνική πλευρά ξεπέρασε το Σιδηρόκαστρο.
Σύμφωνα με το thestival.gr, η συγκεκριμένη απόσταση αγγίζει τα 20 χιλιόμετρα.
Η απόφαση των αγροτών προέβλεπε κατά τις ώρες του εξάωρου αποκλεισμού να επιτρέπεται οι διέλευση στα επιβατικά αυτοκίνητα και στα λεωφορεία.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανάμεσα σε Κρήτη και Αντικύθηρα
19:01 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Βοτανικός: Εξελίξεις για τις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού Α.Ο.
18:50 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Live Streaming: Η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026
18:48 ∙ LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό
14:01 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ