Τα 20 χιλιόμετρα έφτασε η ουρά φορτηγών στο μπλόκο του Προμαχώνα - Βίντεο

Ουρές χιλιομέτρων από νταλίκες σχηματίστηκαν μετά το μεσημέρι της Παρασκευής (05/12) σε Ελλάδα και Βουλγαρία καθώς οι αγρότες των Σερρών αποφάσισαν να κλείσουν τον συνοριακό σταθμό Προμαχώνα για τα φορτηγά από τις 12:00 έως τις 18:00.

Η ουρά που σχημάτισαν τα φορτηγά στην ελληνική πλευρά ξεπέρασε το Σιδηρόκαστρο.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η συγκεκριμένη απόσταση αγγίζει τα 20 χιλιόμετρα.

Η απόφαση των αγροτών προέβλεπε κατά τις ώρες του εξάωρου αποκλεισμού να επιτρέπεται οι διέλευση στα επιβατικά αυτοκίνητα και στα λεωφορεία.

