Αγροτικές κινητοποιήσεις: Το Σάββατο στήνεται το μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου

Το νέο μπλόκο θα στηθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους του δήμου Λαγκαδά

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Το Σάββατο στήνεται το μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου
Το προσεχές Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου, οι παραγωγοί του Δήμου Λαγκαδά προχωρούν στη δημιουργία αγροτοκτηνοτροφικού μπλόκου στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, όπου συζητήθηκε εκτενώς ο τρόπος συμμετοχής των τοπικών παραγωγών στο πανελλαδικό κύμα κινητοποιήσεων.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου, αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον Σοχό, την Άσσηρο, τα Καλλίνδοια, την Κορώνεια, τον Βερτίσκο, τον Λαγκαδά και τον Λαχανά θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται στις κεντρικές πλατείες των χωριών τους με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Από εκεί θα κινηθούν συντεταγμένα προς τον κόμβο Δερβενίου, όπου αναμένεται να φτάσουν έως τις 15:00 το αργότερο.

Οι παραγωγοί δεν αποκλείεται να συντονίσουν τις δράσεις τους με τις υπόλοιπες αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ενιαίας φωνής και της αποτελεσματικότητας των διεκδικήσεών τους.

