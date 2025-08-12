Φωτιά Αχαΐα: Νέα μηνύματα για εκκένωση από το 112 - Ένας εγκαυματίας στο νοσοκομείο - Βίντεο

Συνεχίζει να μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12/08) κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, με 16 οικισμούς να λαμβάνουν μηνύματα εκκένωσης από το 112, ενώ έως τώρα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο ένας εγκαυματίας, ένας άνδρας 41 ετών, και δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

Η φωτιά απειλεί οικισμούς και εργοστάσια στη Βιομηχανική Περιοχή. «Έχει ανοίξει η φωτιά σε πολλά μέτωπα», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Στο μέτωπο της φωτιάς, επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, ενώ στην αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Στην περιοχή, πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η κινητοποίηση των εναέριων μέσων είναι σημαντική αυτή τη στιγμή, με τουλάχιστον πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο να εντοπίζονται στην περιοχή στο FlightRadar24.

Τα αεροπλάνα επιχειρούν στην περιοχή της πυρκαγιάς στη Δυτική Αχαΐα. FlightRadar24

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας, διακόπτεται η κυκλοφορία από τον κόμβο ΒΙΠΕ προς την εθνική οδό Πατρών – Τριπόλεως με την κυκλοφορία των οχημάτων να διαξάγεται από παράπλευρες οδούς.

Η εικόνα της πυρκαγιάς όπως φαίνεται από την περιοχή Αλισσό.

Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή.

