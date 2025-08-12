Χίος: Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση από 4 περιοχές
Νέο μήνυμα για εκκένωση από 4 περιοχές της Χίου έλαβαν οι κάτοικοι του νησιού μετά τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου.
Το μήνυμα του 112 γράφει: Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Βολισσός #Λιμνιά #Λήμνος #Χωρή #Χίου απομακρυνθείτε προς την πόλη της #Χίου
Υπενθυμίζεται πως για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
Νωρίτερα στάλθηκαν άλλα δύο μηνύματα εκκένωσης του 112:
Το πρώτο μήνυμα ανέφερε: Αν βρίσκεστε στις περιοχές Πιραμά και Παρπαριά Χίου απομακρυνθείτε προς Βολισσό.
Και στη συνέχει στάλθηκε και δεύτερο: Αν βρίσκεστε στην περιοχή Σπαρτούντα #Χίου απομακρυνθείτε προς Καρδάμυλα.
