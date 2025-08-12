Χίος: Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση από 4 περιοχές

Στο σημείο επιχειρούν 2 αεροσκάφη 

Newsbomb

Χίος: Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση από 4 περιοχές
Πυρκαγιά Ενημέρωση
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέο μήνυμα για εκκένωση από 4 περιοχές της Χίου έλαβαν οι κάτοικοι του νησιού μετά τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου.

Το μήνυμα του 112 γράφει: Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Βολισσός #Λιμνιά #Λήμνος #Χωρή #Χίου απομακρυνθείτε προς την πόλη της #Χίου

Υπενθυμίζεται πως για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Νωρίτερα στάλθηκαν άλλα δύο μηνύματα εκκένωσης του 112:

Το πρώτο μήνυμα ανέφερε: Αν βρίσκεστε στις περιοχές Πιραμά και Παρπαριά Χίου απομακρυνθείτε προς Βολισσό.

Και στη συνέχει στάλθηκε και δεύτερο: Αν βρίσκεστε στην περιοχή Σπαρτούντα #Χίου απομακρυνθείτε προς Καρδάμυλα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Φιλιππιάδα: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση - Μαίνεται το πύρινο μέτωπο

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη η φωτιά στη Σταμνά – Καίει μία «ανάσα» μακριά από τα σπίτια

17:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η FIFA αλλάζει τα δεδομένα: Απαγορεύει τους δανεισμούς παικτών μεταξύ συλλόγων με τον ίδιο ιδιοκτήτη

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία απομάκρυνε 44 τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα, μαζί με 100 συγγενείς τους

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Άγιο Στέφανο

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: «Καθυστέρησαν δύο ώρες τα εναέρια μέσα» καταγγέλει πρόεδρος κοινότητας

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Φωτιά στην περιοχή Ριζά στα Αγριώματα - Απείλησε σπίτια

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Μονοπώλιο Apple με ChatGPT καταγγέλει ο Έλον Μασκ και ετοιμάζει μηνύσεις

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Κάλαμο

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό για να πατήσεις τα 100: Οι Power 9 συνήθειες των αιωνόβιων στις «Μπλε Ζώνες»

16:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΠΟ: Θεατρικές επιχορηγήσεις σε 113 επαγγελματικά σχήματα με 2.000.000 ευρώ - Πίνακας

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου μετά την εκτροπή φορτηγού - Δείτε φωτογραφίες

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: «Η εικόνα είναι επικίνδυνη» - Αγωνία προέδρου κοινότητας Μοιραΐκων για τη μεγάλη φωτιά

16:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Διαψεύδει για οριστική συμφωνία με Ζαφείρη – Η απάντηση του προέδρου της Σλάβια Πράγας

16:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Δέκα πράγματα που δεν ξέρετε για το «The Black Album» - Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1991

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση από 4 περιοχές

16:21ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη φωτιά στην Πάτρα, εκκένωση 17 οικισμών – Μεγάλες πυρκαγιές σε Χίο, Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Νέα μηνύματα για εκκένωση από το 112 - Ένας εγκαυματίας και δύο με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο - Δείτε βίντεο

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στη Χίο: Δύο νέα μηνύματα 112 για εκκενώσεις από Πιραμά και Σπαρτούντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:51LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Κόλαφος» σε παράστασή του στα Χανιά - «Ντροπή τους! Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

16:21ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη φωτιά στην Πάτρα, εκκένωση 17 οικισμών – Μεγάλες πυρκαγιές σε Χίο, Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Κάλαμο

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιλινόις: Φρίκη με δασκάλα που βίασε 11χρονο μαθητή της - Πώς τον παγίδευσε στα «δίχτυα» της

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Καίγονται σπίτια στον Αγαλά στη Ζάκυνθο: 112 για 17 οικισμούς στην Πάτρα - Φωτιές σε Άρτα, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Άγιο Στέφανο, Χίο

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Νέα μηνύματα για εκκένωση από το 112 - Ένας εγκαυματίας και δύο με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο - Δείτε βίντεο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο «Ιονίς» - Πλέει ακυβέρνητο μεταξύ Κέας και Μακρονήσου

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: «Έχει καταλάβει τη Σίλικον Βάλεϊ σαν να παίζει... Μοnopoly» - Έξαλλοι οι γείτονες με τον «Μr Facebook»

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: «Η εικόνα είναι επικίνδυνη» - Αγωνία προέδρου κοινότητας Μοιραΐκων για τη μεγάλη φωτιά

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο: Οι αμυντικές βιομηχανίες επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα - Ανάλυση των Financial Times

10:28LIFESTYLE

Γωγώ Τσαμπά: Άγριος καβγάς σε πανηγύρι που τραγουδούσε - «Αν δεν σταματήσετε, θα φύγω», φώναζε - Βίντεο

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Φωτιά στην περιοχή Ριζά στα Αγριώματα - Απείλησε σπίτια

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε την ίδια μέρα με τον γιο του Οδυσσέα Σταμούλη

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση από 4 περιοχές

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στη Χίο: Δύο νέα μηνύματα 112 για εκκενώσεις από Πιραμά και Σπαρτούντα

11:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάλος σε αγώνα τένις: Η Έμμα Ραντουκάνου ζήτησε να διώξουν από το γήπεδο παιδί που έκλαιγε στις κερκίδες - Η αντίδραση του διαιτητή

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό για να πατήσεις τα 100: Οι Power 9 συνήθειες των αιωνόβιων στις «Μπλε Ζώνες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ