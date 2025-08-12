Μεγάλη φωτιά στη Χίο: Δύο νέα μηνύματα 112 για εκκενώσεις από Πιραμά και Σπαρτούντα

Δύο νέα μηνύματα του 112 έχουν σταλθεί σε κατοίκους της Χίου για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα.

Το πρώτο μήνυμα αναφέρει: Αν βρίσκεστε στις περιοχές Πιραμά και Παρπαριά Χίου απομακρυνθείτε προς Βολισσό.

Και στη συνέχει στάλθηκε και δεύτερο: Αν βρίσκεστε στην περιοχή Σπαρτούντα #Χίου απομακρυνθείτε προς Καρδάμυλα.

01 03 Πηγή: Alithia.gr 02 03 Πηγή: Politischios.gr 03 03 Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση

Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη.