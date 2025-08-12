Φωτιά τώρα στη Χίο - Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Βολισσό
Στο σημείο επιχειρούν 2 αεροσκάφη
Νέος συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου.
Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
Παράλληλα ήχησε και το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Πισπιλούντα και Νέα Ποταμιά να απομακρυνθούν προς την περιοχή Βολισσό.
