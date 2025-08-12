Φωτιά σε πολυκατοικία στην Πάτρα - Αναφορές για εγκλωβισμένους

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε πολυκατοικία επί της οδού Γρεβενών στην Πάτρα προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ενοίκους, γεγονός που έχει θέσει σε συναγερμό την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον απεγκλωβισμό τυχόν παγιδευμένων, ενώ ισχυρή είναι και η παρουσία της αστυνομίας για την ασφάλεια του χώρου και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς ΒΙΠΕ Πάτρας

Την ίδια ώρα μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό για εκκένωση εξαιτίας της φωτιάς που μαίνεται στα Φλογεραίικα Αχαΐας. Ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας καλεί όσους βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές να απομακρυνθούν προς την Βιομηχανική περιοχή Πάτρας.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τη 13:00 το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου και για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων καθώς και 10 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνει ένα ελικόπτερο.

