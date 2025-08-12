Φωτιά σε πολυκατοικία στην Πάτρα - Αναφορές για εγκλωβισμένους

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις 

Newsbomb

Φωτιά σε πολυκατοικία στην Πάτρα - Αναφορές για εγκλωβισμένους
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε πολυκατοικία επί της οδού Γρεβενών στην Πάτρα προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ενοίκους, γεγονός που έχει θέσει σε συναγερμό την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον απεγκλωβισμό τυχόν παγιδευμένων, ενώ ισχυρή είναι και η παρουσία της αστυνομίας για την ασφάλεια του χώρου και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς ΒΙΠΕ Πάτρας

Την ίδια ώρα μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό για εκκένωση εξαιτίας της φωτιάς που μαίνεται στα Φλογεραίικα Αχαΐας. Ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας καλεί όσους βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές να απομακρυνθούν προς την Βιομηχανική περιοχή Πάτρας.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τη 13:00 το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου και για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων καθώς και 10 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνει ένα ελικόπτερο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:15ΚΟΣΜΟΣ

Αντζελίνα Τζολί: Ετοιμάζεται να μετακομίσει από το Χόλιγουντ

14:14ΦΑΡΜΑΚΟ

Ειδικοί προειδοποιούν για φάρμακα απώλειας βάρους με GLP-1: Σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκληθεί αφυδάτωση με ακραίο κίνδυνο για επιληπτικό επεισόδιο

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυκατοικία στην Πάτρα - Αναφορές για εγκλωβισμένους

14:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φλώρινα: Πιάστηκε στη «φάκα» 28χρονος καταζητούμενος για ναρκωτικά

14:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονας του Χάρβαρντ προειδοποιεί: Μυστηριώδες αντικείμενο «στοχεύει» τη Γη, δεν είναι «φυσικό»

14:03LIFESTYLE

Η Taylor Swift ανακοίνωσε την κυκλοφορία του 12ου άλμπουμ της, «The Life of a Showgirl»

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Φλογεραίικα Αχαΐας: Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς ΒΙΠΕ Πάτρας

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη: Σπάνια ψηφιδωτή επιγραφή αφιερωμένη στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Φλογεραίικα Αχαΐας - Επιχειρεί εναέριο

13:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στα 5 εκατομμύρια «έκλεισε» το deal για Μαξίμοβιτς

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκαν γκαζάκια στη Δροσιά - Αναζητείται ένας άνδρας

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Μυτιλήνη στην περιοχή της Μονής Λειμώνος - Επιχειρούν εναέρια μέσα

13:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η εμπλοκή του Λευτέρη Αυγενάκη και η αποκάλυψη ότι πίεζε να πληρωθούν 6.000 ύποπτα ΑΦΜ

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Επιχείρηση του δήμου σε σπίτι σκουπιδότοπο στη Χαλέπα- Επιτέθηκε σε υγειονομικό η ιδιοκτήτρια

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο: Οι αμυντικές βιομηχανίες επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα - Ανάλυση των Financial Times

13:00ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά

13:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Ανακαινίζεται η φοιτητική εστία Αθηνών - Το έργο ανέρχεται στα 24.000.000

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό

12:51LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Κόλαφος» σε παράστασή του στα Χανιά - «Ντροπή τους! Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:51LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Κόλαφος» σε παράστασή του στα Χανιά - «Ντροπή τους! Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυκατοικία στην Πάτρα - Αναφορές για εγκλωβισμένους

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Βιασμός 10χρονης στη Θεσσαλονίκη - Μπαλάσκας για την μάνα: «Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη» - Ο εφιάλτης που ζούσε το παιδί

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιλινόις: Φρίκη με δασκάλα που βίασε 11χρονο μαθητή της - Πώς τον παγίδευσε στα «δίχτυα» της

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο: Οι αμυντικές βιομηχανίες επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα - Ανάλυση των Financial Times

11:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών: Συνελήφθη 25χρονος - Αναζητείται γνωστός τράπερ

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: «Έχει καταλάβει τη Σίλικον Βάλεϊ σαν να παίζει... Μοnopoly» - Έξαλλοι οι γείτονες με τον «Μr Facebook»

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στο Λυκαβηττό: Τουρίστας έπεσε στο κενό - Τι αναφέρουν μάρτυρες στο Newsbomb

13:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η εμπλοκή του Λευτέρη Αυγενάκη και η αποκάλυψη ότι πίεζε να πληρωθούν 6.000 ύποπτα ΑΦΜ

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη: Σπάνια ψηφιδωτή επιγραφή αφιερωμένη στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ποια είναι η «διάδοχος» του Κιμ Γιονγκ Ουν - Από το χέρι του μπαμπά στο προσκήνιο της εξουσίας

10:28LIFESTYLE

Γωγώ Τσαμπά: Άγριος καβγάς σε πανηγύρι που τραγουδούσε - «Αν δεν σταματήσετε, θα φύγω», φώναζε - Βίντεο

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Φλογεραίικα Αχαΐας: Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς ΒΙΠΕ Πάτρας

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκαν γκαζάκια στη Δροσιά - Αναζητείται ένας άνδρας

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιές σε Ζάκυνθο, Βόνιτσα, Κεφαλονιά, Άρτα - Συνεχείς εκκενώσεις οικισμών

14:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονας του Χάρβαρντ προειδοποιεί: Μυστηριώδες αντικείμενο «στοχεύει» τη Γη, δεν είναι «φυσικό»

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρές αντιδράσεις στην Τουρκία για τη συνάντηση Βαρθολομαίου με τον Αμερικανό πρεσβευτή

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Κολομβία: Ταύρος κάρφωσε και σκότωσε ταυρομάχο στην αρένα - «Φαινόταν καλά, αλλά το αίμα έτρεχε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ