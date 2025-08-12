Φωτιά τώρα στα Φλογεραίικα Αχαΐας - Επιχειρεί εναέριο
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στα Φλογεραίικα Αχαΐας.
Για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων καθώς και 10 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνει ένα ελικόπτερο.
