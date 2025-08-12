Φωτιά στα Φλογεραίικα Αχαΐας: Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς ΒΙΠΕ Πάτρας

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό για εκκένωση εξαιτίας της φωτιάς που μαίνεται στα Φλογεραίικα Αχαΐας. Ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας καλεί όσους βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές να απομακρυνθούν προς την Βιομηχανική περιοχή Πάτρας.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τη 13:00 το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου και για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων καθώς και 10 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνει ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες καίγονται θερμοκήπια, ενώ κάτοικοι στην περιοχή Τσουκαλέικα αναφέρουν πως υπάρχει διακοπή ρεύματος στον εν λόγω οικισμό.