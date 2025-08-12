Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) στην Πυροσβεστική για φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Πευκόφυτο στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα και τρία αεροσκάφη.

Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πευκόφυτο Ωρωπού Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, εθελοντές και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025



Λόγω της φωτιάς στον Άγιο Στέφανο, διεκόπη η κυκλοφορία οχημάτων στην περιοχή Πευκόφυτο, από τη διασταύρωση Μπογιάτιου έως τα φυτώρια “Frigano”.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η φωτιά έχει οριοθετηθεί και παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.

