Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο - Στη μάχη και εναέρια μέσα
Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) στην Πυροσβεστική για φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Πευκόφυτο στον Άγιο Στέφανο Αττικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα και τρία αεροσκάφη.
Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
Λόγω της φωτιάς στον Άγιο Στέφανο, διεκόπη η κυκλοφορία οχημάτων στην περιοχή Πευκόφυτο, από τη διασταύρωση Μπογιάτιου έως τα φυτώρια “Frigano”.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η φωτιά έχει οριοθετηθεί και παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:24 ∙ LIFESTYLE
Τζένιφερ Λόρενς: «Δεν ήθελα να ξυρίσει το κεφάλι της η Εμα Στόουν»
14:51 ∙ LIFESTYLE
Βαλέρια Χοψονίδου: Η πρώτη ανάρτηση μετά την γέννηση του γιου της
12:59 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό
11:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ