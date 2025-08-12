Καίγονται σπίτια στον Αγαλά στη Ζάκυνθο: 112 για 17 οικισμούς στην Πάτρα - Φωτιές σε Άρτα, Πρέβεζα

Εναέρια λήψη από τη φωτιά στη Ζάκυνθο - Καπνοί έχουν καλύψει το νησί

Ιδιαίτερα δύσκολη αποδεικνύεται η σημερινή ημέρα για την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς μηνύματα του 112 έχουν σταλεί σε πληθώρα περιοχών ανά την επικράτεια, καλώντας σε πολλές περιπτώσεις τους κατοίκους να εκκενώσουν τα σπίτια τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Το δυσκολότερο πύρινο μέτωπο που καλείται η Πυροσβεστική να αντιμετωπίσει βρίσκεται στη Ζάκυνθο καθώς μαίνεται από τα ξημερώματα της Τρίτης 12 Αυγούστου. Ξεκίνησε από δασική έκταση στην περιοχή Κοιλιώμενος και έχει εξαπλωθεί σε αρκετές περιοχές του νησιού. Αυτή την ώρα οι πύρινες φλόγες έχουν κατακάψει τα πρώτα σπίτια στον οικισμό Αγαλά, ενώ απειλούν κατοικίες και στο Κερί.

Συγκλονιστική φωτογραφία κατά τη διάρκεια απομάκρυνσης ηλικιωμένης από το σπίτι της imerazante.gr

Η φωτογραφία από ψηλά αποτυπώνει τη δραματική εικόνα που επικρατεί στον Αγαλά Ζακύνθου την ώρα που η φωτιά έχει μπει στον οικισμό.

Εναέρια λήψη από τη φωτιά στη Ζάκυνθο imerazante.gr

Η φωτιά έχει κάψει στρέμματα δασικής έκτασης Imerazante

Επί τόπου επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα, πέντε αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ. Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα, καθώς επίσης έχει προγραμματιστεί να μεταβούν 35 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα.

Νωρίτερα, εκδόθηκαν μηνύματα του 112 για εκκενώσεις περιοχών.

Νωρίτερα ο Δήμαρχος Ζακύνθου μιλώντας στην ΕΡΤ έκανε λόγο για δύσκολη φωτιά που απειλεί κατά κύριο λόγο τον Αγαλά.

Εκκενώσεις 17 οικισμών στην Αχαΐα

Μεγάλη φωτιά μαίνεται και στην Αχαΐα. Το πύρινο μέτωπο ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Φλογεραίικα Αχαΐας.

Για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων καθώς και 10 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνει ένα ελικόπτερο.

Μήνυμα από τον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας έλαβαν οι κάτοικοι 5 οικισμών και συγκεκριμένα στις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό. Όσοι βρίσκονται στους παραπάνω οικισμούς καλούνται να απομακρυνθούν προς την ΒΙ.ΠΕ Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ υπάρχουν δύο εγκαυματίες στην περιοχή Μοιραίικα, ενώ προς ώρας άγνωστη παραμένει η κατάσταση της υγείας του.

Νέο 112 για εκκένωση 6 οικισμών

Νέο μήνυμα του 112 στάλθηκε λίγο μετά τις 14:30 για εκκένωση ακόμα 6 οικισμών. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λούσικα, Σπαλιαρέικα απομακρυνθείτε προς Κάτω Αχαΐα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.

Ακόμη ένα 112 για εκκένωση 6 οικισμών

Μηνύματα για εκκένωση 17 συνολικά οικισμών έχουν ηχήσει καθώς λίγο περίπου στις 15:30 εστάλη ακόμη ένα μήνυμα του 112 καλώντας τους κατοίκους για νέες εκκενώσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, διακόπτεται η κυκλοφορία από τον κόμβο ΒΙΠΕ προς την εθνική οδό Πατρών - Τριπόλεως με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται από παράπλευρες οδούς.

? Εκτος ελέγχου η πυρκαγιά στην #Αχαΐα



Συνεχή μηνύματα απο το 112 για εκκένωση προς #Πατρα.

Φωτιά στη Βόνιτσα

Μεγάλο είναι και το μέτωπο στη Βόνιτσα, οπού η φωτιά εκδηλώθηκε από τις 4 παρά τέταρτο το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα.

Για την κατάσβεσή της Κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, καθώς και εννέα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Υπάρχουν αναφορές για ένα σπίτι που κάηκε, γεγονός που επιβεβαίωσε ο δήμαρχος Άκτιου - Βόνιτσας, Αθανάσιος Κασόλας σε δηλώσεις του.

Από τα ξημερώματα εστάλη μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλιάμπελα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας



‼️ Αν είστε στην περιοχή της #Βόνιτσας παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Πυρκαγιά στην Πρέβεζα

Λίγο μετά τις 11:00 ένας ακόμη συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, αυτή τη φορά για πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος στην Πρέβεζα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνει ένα ελικόπτερο.

Μάλιστα, λίγο αργότερα εστάλη και μήνυμα του 112 σε όσους βρίσκονται στον Γυμνότοπο, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς Κερασώνα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Γυμνότοπος της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Κερασώνα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Νέο 112 για εκκένωση 2 οικισμών στην Πρέβεζα

Λίγο πριν τις 15.00 εστάλη μήνυμα για εκκένωση δύο οικισμών λόγω της φωτιάς που μαίνεται στην Πρέβεζα.



Συγκεκριμένα το 112 αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Δρυόφυτο και Άγιος Γεώργιος απομακρυνθείτε προς Φιλιππιάδα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Δασική πυρκαγιά στη περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Δρυόφυτο και #Άγιος_Γεώργιος απομακρυνθείτε προς #Φιλιππιάδα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Φωτιά στην Άρτα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης και στην Άρτα στην περιοχή Αμμότοπος. Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 6 οχήματα. Εστάλη και μήνυμα του 112 προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να απομακρυνθούν προς Καμπή.

Φωτιά στον Άγιο Στέφανο Αττικής

Λίγο πριν τις 15:00 μεγάλη φωτιά ξέσπασε και στον Άγιο Στέφανο Αττικής στην περιοχή Πευκόφυτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα και τρία αεροσκάφη, ενώ παράλληλα συνδράμουν και εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Λόγω της φωτιάς στον Άγιο Στέφανο, διεκόπη η κυκλοφορία οχημάτων στην περιοχή Πευκόφυτο, από τη διασταύρωση Μπογιάτιου έως τα φυτώρια “Frigano”.

Φωτιά στη Χίο - Μηνύματα του 112 για εκκένωση προς Βολισσό

Νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε, αυτή τη φορά στη Χίο. Καίει δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Παράλληλα ήχησε και το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Πισπιλούντα και Νέα Ποταμιά να απομακρυνθούν προς την περιοχή Βολισσό.

Λίγο μετά τις 15:30 εστάλη ακόμη ένα μήνυμα του 112 αυτή τη φορά για τους κατοίκους των περιοχών Πιραμά και Παρπαριά, καλώντας τους επίσης να εκκενώσουν προς Βολισσό.

Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία - Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Μεσολόγγι

Ακόμη ένα πύρινο μέτωπο ξεσπά το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου, αυτή τη φορά στην Αιτωλοακαρνανία στην περιοχή Στάμνα.

Η φωτιά καίει δασική έκταση και για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα και 1 αεροσκάφος.

Για την φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία ενεργοποιήθηκε και ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας με μήνυμα του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Στάμνα να απομακρυνθούν προς Στάμνα.

