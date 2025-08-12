Φωτιά τώρα στην Πρέβεζα - Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Τρίτης 12 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος στην Πρέβεζα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνει ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος Πρεβέζης. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Μάλιστα, λίγο αργότερα εστάλη και μήνυμα του 112 σε όσους βρίσκονται στον Γυμνότοπο, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς Κερασώνα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Γυμνότοπος της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Κερασώνα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Σημειώνεται πως η Πρέβεζα δοκιμάστηκε έντονα και εντός του Σαββατοκύριακου από μεγάλες πύρινες εστίες αλλά και αρκετές αναζωπυρώσεις.