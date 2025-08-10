Πύρινος εφιάλτης στην Πρέβεζα: Πολλαπλές πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα

Νέα φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της Στεφάνης, την ώρα που ελέγχονταν στο Μύτικα και δίνεται μάχη με τις φλόγες τόσο στην Καστροσυκιά όσο και στην Κάτω Ρεματιά.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μέσα στον οικισμό Στεφάνη και δίπλα στην παιδική χαρά.

Δείτε το βίντεο:

Στην Καστροσυκιά οι κάτοικοι πήραν μήνυμα μέσω του 112 να κινηθούν προς την Ηγουμενίτσα ενώ η μαζική φυγή από τις παραλίες έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους.

Η φωτιά απείλησε σπίτια στον οικισμό και ο κίνδυνος περιορίστηκε χάρη στις συνεχείς ρίψεις που έκαναν τα εναέρια μέσα. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην περιοχή επιχείρησε και το ελικόπτερο Έρικσον, σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις στην Ήπειρο.

Η φωτιά στον Μύτικα έχει ελεγχθεί πλήρως, στην Κάτω Ρεματιά δίνεται μάχη ενώ νωρίτερα έφτασε μήνυμα από το 112 για εκκένωση του χωριού.

Μέσα σε όλο αυτό το εφιαλτικό τοπίο, καθώς νωρίς το μεσημέρι υπήρξε και μία άλλη φωτιά στα Φλάμπουρα η οποία ελέγχθηκε άμεσα.

Η εικόνα αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό και στους φορείς αλλά και στην πυροσβεστική υπηρεσία.

Με πληροφορίες από prevezanews.gr, epiruspost.gr

