Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Νεάπολη Αγρίνιου

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 10 Αυγούστου σε γεωργική έκταση στην Νεάπολη Αγρινίου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και 10 οχημάτων, ενώ από αέρος ρίψεις νερού επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Από την πυρκαγιά δεν έχουν απειληθεί κατοικίες