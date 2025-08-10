Φωτιά τώρα στη Νεάπολη Αγρινίου - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής 10 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στη Νεάπολη Αγρινίου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 30 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και 10 οχημάτων, ενώ από αέρος ρίψεις νερού επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες.

#Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στη Νεάπολη Αγρινίου. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025

