Φωτιά τώρα στη Νεάπολη Αγρινίου - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής 10 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στη Νεάπολη Αγρινίου.
Για την κατάσβεση της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 30 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και 10 οχημάτων, ενώ από αέρος ρίψεις νερού επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες.
