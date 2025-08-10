Φωτιά στην Ηλεία: Πυροσβεστικό όχημα έπεσε σε αυλάκι
Το πυροσβεστικό όχημα είχε μεταβεί από την Καλαμάτα για να βοηθήσει στο έργο της κατάσβεσης στις πυρκαγιές στην Ηλεία
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 10 Αυγούστου στην περιοχή Πουρνάρι Αρχαίας Ολυμπίας, όταν πυροσβεστικό όχημα που επιχειρούσε στο πλαίσιο κατάσβεσης υπολειπόμενων πύρινων εστιών, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε αυλάκι.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com, το όχημα είχε μεταβεί από την Καλαμάτα για να ενισχύσει τις επίγειες δυνάμεις στην Ηλεία και κινούνταν σε δύσβατο σημείο, όταν λόγω υποχώρησης του εδάφους εξετράπη και ακινητοποιήθηκε.
Οι πυροσβέστες που επέβαιναν σε αυτό είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπήρξε τραυματισμός.
