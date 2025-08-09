Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας μετά την μεγάλη αναζωπύρωση
Επιχειρούν 134 πυροσβέστες με 46 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
Περιορίστηκε η μεγάλη αναζωπύρωση της πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (9/8) στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε πευκοδάσος και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, με κατεύθυνση προς τη Νεράιδα.
Στην περιοχή επιχειρούν 134 πυροσβέστες, με έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 46 οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα — έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα — που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού για την πλήρη κατάσβεση.
Λόγω της βελτιωμένης εικόνας που παρουσιάζει αυτή την ώρα το πύρινο μέτωπο δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
