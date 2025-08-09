Αναζωπύρωση της φωτιάς στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας

Αναζωπυρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 9 Αυγούστου η φωτιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας.

Μπορεί το πύρινο μέτωπο να είχε τεθεί υπό έλεγχο ωστόσο λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, η φωτιά αναζωπυρώθηκε με αποτέλεσμα να πάρει διαστάσεις. Οι φλόγες κατευθύνονται προς τον οικισμό Νεράιδα.

Μέσα σε λίγα λεπτά οι φλόγες φούντωσαν, καίνε δασική έκταση και απειλούν ελαιοκαλλιέργειες. Για την κατάσβεσή τους κινήθηκαν άμεσα εναέρια μέσα, τα οποία κάνουν ρίψεις για τον περιορισμό τους.

Συνολικά στην περιοχή επιχειρούν 134 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 46 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι πύρινες εστίες είναι αρκετές και διάσπαρτες με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς.

