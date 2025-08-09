Φωτιά στην Πρέβεζα: Απομακρύνονται ηλικιωμένοι - Κάηκαν τουλάχιστον δύο σπίτια

Μεγαλώνει το μέτωπο της φωτιάς στη Βρυσούλα της Πρέβεζας, καθώς ενισχύονται οι άνεμοι. Η πυρκαγιά πέρασε στην κάτω πλευρά του οικισμού. Αστυνομία και εθελοντές απομακρύνουν τους ηλικιωμένους από το χωριό με δυσκολία, καθώς οι κάτοικοι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Εν τω μεταξύ, δύο σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ αυτήν τη στιγμή οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να γλιτώσουν κάποια άλλα, στις αυλές των οποίων έχει περάσει η φωτιά.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ στη «μάχη» της κατάσβεσης συνδράμουν και εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Βρυσούλα Πρέβεζας και επιχειρούν 64 #πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 22 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

Οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης και απευθύνουν έκκληση σε όσους έχουν υδροφόρες να τους συνδράμουν. Σημειώνεται πως νωρίτερα ήχησε και τον 112 με μήνυμα για εκκένωση να έρχεται στους κατοίκους.

