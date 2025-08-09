Φωτιά στην Πρέβεζα: Απομακρύνονται ηλικιωμένοι - Κάηκαν τουλάχιστον δύο σπίτια
Οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης και απευθύνουν έκκληση σε όσους έχουν υδροφόρες να τους συνδράμουν - Πολλοί δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους
Μεγαλώνει το μέτωπο της φωτιάς στη Βρυσούλα της Πρέβεζας, καθώς ενισχύονται οι άνεμοι. Η πυρκαγιά πέρασε στην κάτω πλευρά του οικισμού. Αστυνομία και εθελοντές απομακρύνουν τους ηλικιωμένους από το χωριό με δυσκολία, καθώς οι κάτοικοι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Εν τω μεταξύ, δύο σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ αυτήν τη στιγμή οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να γλιτώσουν κάποια άλλα, στις αυλές των οποίων έχει περάσει η φωτιά.
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ στη «μάχη» της κατάσβεσης συνδράμουν και εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης και απευθύνουν έκκληση σε όσους έχουν υδροφόρες να τους συνδράμουν. Σημειώνεται πως νωρίτερα ήχησε και τον 112 με μήνυμα για εκκένωση να έρχεται στους κατοίκους.