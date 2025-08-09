Φωτιά τώρα στην Πρέβεζα στην περιοχή Βρυσούλα - Ήχησε το 112

Πυρκαγιά ξέσπασε στην Πρέβεζα και συγκεκριμένα στην περιοχή Βρυσούλα. Πριν από λίγο ήχησε και το 112, προειδοποιώντας κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Το μήνυμα του 112 αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».