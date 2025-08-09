Φωτιά στην Πρέβεζα: Ανεξέλεκτη η πυρκαγιά - Κοντά σε κατοικημένη περιοχή - Μήνυμα εκκένωσης από 112

Ανεξέλεγκτη είναι η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη κοινότητα Βρυσούλας στην Πρέβεζα, με μήνυμα του 112 για εκκένωση να έρχεται στους κατοίκους της περιοχής, ενώ το πύρινο μέτωπο βρίσκεται κοντά σε σπίτια.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ στη «μάχη» της κατάσβεσης συνδράμουν και εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.