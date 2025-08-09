Σε ύφεση οι πυρκαγιές σε Κερατέα και Ηλεία - Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στον Κουβαρά

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Newsbomb

Σε ύφεση οι πυρκαγιές σε Κερατέα και Ηλεία - Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στον Κουβαρά

Τα εναέρια μέσα συνέχισαν τις ρίψεις με το πρώτο φως του ηλίου στην Κερατέα. 

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ύφεση παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες τις μεσημεριανές ώρες στην Κερατέα Αττικής κι επεκτάθηκε σε περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, με απολογισμό μέχρι στιγμής, έναν νεκρό, ηλικίας 76 ετών και καταστροφές σε κινητές και ακίνητες περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες οι οποίες αντιμετωπίζονται ενώ είναι σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις, καθώς στο σημείο πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν και συγκεκριμένα 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες γύρω στις 14.00 σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, κινήθηκε λόγω των θυελλωδών ανέμων ανάμεσα σε αγροτικές, δασικές εκτάσεις και οικισμούς κι έλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική ένας 76χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς εντοπίστηκε νεκρός από τις πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς εντός πλινθόκτιστης κατασκευής. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρήκαν απανθρακωμένο τον άνδρα εντός του κτίσματος, κοντά στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ είχαν προχωρήσει έως σήμερα στις 06.30 σε 385 απεγκλωβισμούς πολιτών.

Σημειώνεται ότι μία πρώτη εκτίμηση για τις εκτάσεις που έχουν πληγεί από την χθεσινή πυρκαγιά στην Κερατέα Αττικής αναμένεται σήμερα αργά το απόγευμα από την υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία ενεργοποιήθηκε χθες από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στον Κουβαρά

Αναφορικά με την πυρκαγιά στο Χελιδόνι Ηλείας, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική παραμένει σε ύφεση με τις δυνάμεις να συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες.

Σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στον Κουβαρά Αττικής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές, 1 αεροσκάφος και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι πυρκαγιές σε Λεοντάρι Αρκαδίας και Σοφό Ασπροπύργου είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Συγκεκριμένα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

* Περιφέρεια Αττικής

* Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

* Περιφέρεια Αττικής

* Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

* Περιφέρεια Πελοποννήσου

* Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

* Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

* Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

* Περιφέρεια Κρήτης

* Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

* Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

* Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της επικράτειας.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α.

Συνεπώς, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, παραμένει σε ισχύ το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές.

Ακόμη, από την Πυροσβεστική επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών θα είναι ακραίος σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς θα επικρατούν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωσή τους.

Παράλληλα η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως

i. το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού,

ii. η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης,

iii. η χρήση υπαίθριων ψησταριών,

iv. το κάπνισμα μελισσών,

v. η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά.

2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:25ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Τούμπαρε μέσα στην εθνική οδό - Τραυματίστηκε η οδηγός

17:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός: Επίσημο το «μπαμ» με Σεμπαστιάν Παλάσιος

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: Ομαδικός βιασμός 19χρονης - Πρώτα την απείλησαν με μαχαίρι και μετά ασέλγησαν

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βραζιλία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 46 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

17:10LIFESTYLE

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Φοράει το μαγιό της και ποζάρει ανέμελη με φόντο το ηλιοβασίλεμα

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη άνδρας για τη χθεσινή πυρκαγιά στα Μέγαρα - Το πρόστιμο που θα πληρώσει

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Εξιχνίαση υπόθεσης κλοπών κινητήρων από σκάφη θαλάσσης, με λεία άνω του μισού εκατ. ευρώ

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Βόρεια Κορέα αφαιρεί μεγάφωνα προπαγάνδας από τα σύνορα με τη Νότια Κορέα

16:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία: Στη φυλακή τερματοφύλακας της πρωταθλήτριας Ευρώπης του 1980

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Τουρίστας ανασύρθηκε από την θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τουριστικού βαν στον ΒΟΑΚ - Ένας σοβαρά τραυματίας

16:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μπαμπάς για δεύτερη φορά ο Ράφα Ναδάλ

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πρέβεζα: Απομακρύνονται ηλικιωμένοι - Κάηκαν τουλάχιστον δύο σπίτια

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συνελήφθη 38χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του μητροπολίτη Κορίνθου κυρού Διονυσίου

15:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παιδική πορνογραφία κατά 38χρονου στη Βόρεια Ελλάδα

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση οι πυρκαγιές σε Κερατέα και Ηλεία - Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στον Κουβαρά

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Οι μουσουλμανικές χώρες να ενωθούν κατά του ισραηλινού σχεδίου συνολικής κατάληψης της Γάζας

15:38ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί τα ισχυρά μελτέμια θα συνεχιστούν και τη νέα εβδομάδα

15:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Επίσημο: Ο Ρισόν Χολμς στον Παναθηναϊκό AKTOR!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:28ΕΛΛΑΔΑ

Σαν σήμερα: Πώς ο Σήφης Μιγάδης έσωσε 392 ζωές στον αέρα πάνω από την Αθήνα - Το θαύμα της Ολυμπιακής που ακόμα μελετά η Boeing

09:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πειραματόζωο»: Η πιο πολυσυζητημένη ελληνική ταινία που δεν προβλήθηκε ποτέ και πουθενά!

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη άνδρας για τη χθεσινή πυρκαγιά στα Μέγαρα - Το πρόστιμο που θα πληρώσει

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Πάμελα Άντερσον: Το sex symbol των 90's «πέθανε» - Η δεύτερη ζωή της «βασίλισσας του Baywatch»

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τουριστικού βαν στον ΒΟΑΚ - Ένας σοβαρά τραυματίας

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τι εννοεί ο Τραμπ με την ανταλλαγή εδαφών - Χάρτης

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του μητροπολίτη Κορίνθου κυρού Διονυσίου

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

14:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανανέωσε το ECMWF - Τι φέρνει για την επόμενη εβδομάδα

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πρέβεζα: Απομακρύνονται ηλικιωμένοι - Κάηκαν τουλάχιστον δύο σπίτια

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η καυστική ανάρτηση του Ανδρέα Πετρουλάκη - «Ήττα του κοινά αποδεκτού ήθους»

16:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία: Στη φυλακή τερματοφύλακας της πρωταθλήτριας Ευρώπης του 1980

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Βασίλη Καλογήρου: Οι επόμενες κινήσεις της οικογένειας

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: «Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου… Πώς να αντέξω χωρίς εσένα;» - Συγκινεί ο αδερφός της

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Τουρίστας ανασύρθηκε από την θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Δύο εικόνες, ίδιος σπαραγμός: Οι ηλικιωμένες γυναίκες που έγιναν σύμβολο απελπισίας την ίδια ακριβώς μέρα

06:32ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν αυτοκτόνησε ο Έπσταϊν»: Ο επί 18 χρόνια μπάτλερ του λύνει τη σιωπή του - Το χαμένο λεπτό από τις κάμερες της φυλακής

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πρέβεζα: Ανεξέλεκτη η πυρκαγιά - Κοντά σε κατοικημένη περιοχή - Μήνυμα εκκένωσης από 112

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: Ομαδικός βιασμός 19χρονης - Πρώτα την απείλησαν με μαχαίρι και μετά ασέλγησαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ