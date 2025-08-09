Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Συγκινητική προσφορά των εθελοντών στα πύρινα μέτωπα της Αττικής

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την αντιμετώπιση της μεγάλη πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Κερατέα Αττικής καιγρήγορα επεκτάθηκε στις γύρω περιοχές εξαιτίας των σφοδρών ανέμων

Οι έμπειροι διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ενίσχυσαν το δύσκολο έργο της κατάσβεσης, προσφέροντας παράλληλα πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστες και πολίτες που είχαν υποστεί ελαφρά εγκαύματα από τη συνεχή μάχη με τις φλόγες.

Ταυτόχρονα, κλιμάκια εθελοντών, σε συνεργασία με τις Αρχές, ενημέρωναν πόρτα πόρτα τους κατοίκους για εκκένωση στις περιοχές που απειλούνταν άμεσα από τις φλόγες.

Τεράστιο και ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το έργο των εθελοντών και προς τα οικόσιτα ζώα και τα κατοικίδια, δεκάδες από τα οποία εντόπισαν στα πύρινα μέτωπα και τα μετέφεραν με ασφάλεια μακριά από τις φλόγες.