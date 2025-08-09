Φωτιά στην Κερατέα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά - 40.000 τα καμένα στρέμματα σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας προκάλεσε την εκκένωση 17 οικισμών

Η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας έκαψε περίπου 40 χιλιάδες στρέμματα γης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής. 

INTIME NEWS
Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες (08/08) στην περιοχή της Κερατέας στην Ανατολική Αττική έχει τεθεί υπό έλεγχο, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν σε επιφυλακή και να επιχειρούν για την καταστολή των συνεχών αναζωπυρώσεων, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή.

Δύο έντονες αναζωπυρώσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στις περιοχές Χάρβαλο Κερατέας και Άγιος Νικόλαος Σαρωνικού, όπου επενέβησαν άμεσα οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επί ποδός παρέμειναν όλη τη νύχτα περισσότεροι από 250 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, δεκάδες οχήματα και εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού από δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.

Φωτιά Κερατέα

Πυροσβεστικό αεροσκάφος έκανε ρίψη ακόμα και μετά τη δύση του ήλιου.

Newsbomb.gr/Χάρης Γκίκας

40 χιλιάδες στρέμματα η πρώτη εκτίμηση των καμένων εκτάσεων

«Περίπου 40.000 στρέμματα αποτεφρώθηκαν συνολικά και πάρα πολλά σπίτια καταστράφηκαν, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις στους δύο Δήμους, Λαυρεωτικής και Σαρωνικού», αναφέρει στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, τον οποίο συναντήσαμε στη Δροσιά όπου με συνεργάτες του να έχουν ξεκινήσει τις καταγραφές.

Στην ίδια διαδικασία είχε εμπλακεί και ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου, ο οποίος κατήγγειλε εμπρηστική ενέργεια με γκαζάκια στις 04:00 δίπλα σε σπίτια του οικισμού του Αγίου Νικολάου, με δράστη τον οποίο περιέγραψε. «Εντοπίσαμε αμέσως την εστία, σπεύσαμε με ισχυρές δυνάμεις και δύο ώρες μετά την είχαμε καταστείλει», λέει ο ίδιος και προσθέτει: «Μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 5 τα ξημερώματα, εντοπίσαμε από τις κάμερες τον ίδιο δράστη να επιχειρεί ξανά με γκαζάκι στη Λ. Καραμανλή και σπεύσαμε στο σημείο, ενώ τώρα τον αναζητούμε».

Ο δήμαρχος Σαρωνικού σημειώνει ότι άμεση ήταν η εκκένωση των οικισμών του Αγίου Νικολάου και του Μαύρου Λιθαριού, όπως και χθες των οικισμών Φέριχα, Όλυμπος, Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ), Καταφύγι και Θυμάρι, συμπληρώνοντας ότι δεν εντοπίστηκαν θύματα, ενώ αποκαθίστανται οι βλάβες στα δίκτια υδροδότησης και ηλεκτροδότησης.

φωτια κερατεα δευτερη μέρα

Τα εναέρια μέσα συνέχισαν τις ρίψεις με το πρώτο φως του ηλίου.

INTIME NEWS

Στο επίκεντρο των πρωινών επιχειρήσεων βρέθηκε και η περιοχή Χάρβαλο Κερατέας, όπου εκδηλώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση τα ξημερώματα. «Με την αρωγή της ομάδας ΔΙΑΣ και εθελοντών απομακρύναμε τους πλέον ανήμπορους κατοίκους προς τα Κέντρα Υγείας και τις δημοτικές δομές, ενώ οι νεότεροι παρέμειναν συμμετέχοντας στην προσπάθεια κατάσβεσης και διασφάλισης της περιουσίας τους», τονίζει ο δήμαρχος Λαυρίου, Δημήτρης Λουκάς. Ο ίδιος δεν παραλείπει να αναφερθεί και στη διάσωση περίπου 50 ζώων, τα οποία περιμάζεψαν μέλη της διαδημοτικής φιλοζωικής ΔΙΚΕΠΑΣ και εθελοντές, «και μπορούν να παραλάβουν σήμερα οι ιδιοκτήτες τους».

Μεγάλες καταστροφές στην περιοχή

«Οι καταστροφές είναι μεγάλες και στους δύο δήμους, με τις περισσότερες να σημειώνονται στο Θυμάρι όπου οδηγήθηκε τη νύχτα το μέτωπο της πυρκαγιάς. Ευτυχώς δεν κατευθύνθηκε προς τον Δρυμό του Σουνίου όπως φοβόμαστε», παρατηρεί ο κ. Λουκάς, καθώς, με τη βοήθεια του ανέμου, από το Θυμάρι πέρασε στον Προφήτη Ηλία, μετά γύρισε και πέρασε εξωτερικά από τα Λεγρενά προς την παραθαλάσσια περιοχή του Χάρακα. Όπως επισημαίνει έχουν εκκενωθεί περισσότεροι από δέκα οικισμοί: Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα, Όλυμπος, Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι.

Αναφορικά με τις βλάβες στις κολώνες ηλεκτροδότησης και τη διακοπή του νερού για περίπου μία ώρα που σημειώθηκαν στη περιοχή, ο κ. Λουκάς ενημερώνει ότι η υδροδότηση αποκαταστάθηκε με τη χρήση μεγάλης ισχύος γεννήτριας, την οποία τοποθέτησε ο δήμος ώστε να λειτουργήσουν οι αντλίες υδροδότησης, ενώ αποκαθίσταται και η ηλεκτροδότηση με τη συνδρομή του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως σημειώνει ο ο δήμαρχος Λαυρίου, δυστυχώς χθες εντοπίστηκε και η σορός 76χρονου στο κρεβάτι του, ο οποίος δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα την πυρκαγιά που εκδηλώθηε στις 14:00 στην περιοχή Τογάνι.

