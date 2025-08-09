Ηλεία: Απόκοσμες εικόνες από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Χελιδόνι - Δείτε βίντεο

Ο άνεμος έφερε στάχτες και αποκαΐδια που έπεφταν όλη τη νύχτα στην πόλη του Πύργου

Οι πυκνοί καπνοί από την πυρκαγιά όπως αποτυπώθηκαν από την οδό Αλφειού, στο ανατολικό τμήμα του Πύργου.

Για μια ακόμα φορά οι κάτοικοι του Πύργου και της Ηλείας αντίκρισαν απόκοσμες εικόνες που δημιουργήθηκαν από μεγάλη πυρκαγιά.

Εφιάλτης ήταν το απόγευμα και η νύχτα της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025 για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Ολυμπίας και του δήμου Πύργου, εξαιτίας της φωτιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Χελιδόνι και έκαιγε ανεξέλεγκτα γαι ώρες, αναφέρει το iliaenimerosi.gr.

Η φορά του ανέμου έφερε στάχτες και αποκαΐδια που έπεφταν όλη τη νύχτα στην πόλη του Πύργου ενώ η έντονη μυρωδιά καπνού δυσχέραινε την αναπνοή τους με τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού να νιώθουν έντονη δυσφορία.

Δείτε το βίντεο που αποτυπώνει το μέγεθος της πυρκαγιάς:

Υπενθυμίζεται πως κάτι παραπάνω από ένα χρόνο πριν, το απόγευμα της Παρασκευής 21 Ιουνίου 2024, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Ηλείας είχαν ζήσει ανάλογες καταστάσεις όταν από τους πυκνούς καπνούς της μεγάλης πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί στην περιοχή Μυρτιά-Χανάκια-Αλποχώρι σκέπασαν την πόλη του Πύργου και ο ήλιος είχε “κρυφτεί” δημιουργώντας μια απόκοσμη εικόνα…

