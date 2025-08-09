Φωτιά στην Κερατέα: Μαρτυρίες για ύποπτο με κόκκινο μηχανάκι - Βρέθηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο

Διαστάσεις παίρνουν οι αποκαλύψεις γύρω από τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς που κατακαίει περιοχές της Κερατέας και της ευρύτερης Ανατολικής Αττικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στην Ανάβυσσο, που μετέφερε ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού Σταύρος Πετρόπουλος, εντοπίστηκαν ύποπτες κινήσεις ατόμου με κόκκινο μηχανάκι λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Την ίδια στιγμή, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σαρωνικού, εντοπίστηκε γκαζάκι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, γεγονός που ενισχύει τις έρευνες των αρχών για τυχόν εμπρηστική ενέργεια.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει το ακριβές σημείο απ’ όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Κερατέα. Όπως ανέφερε, έχουν συλλεχθεί κρίσιμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και βίντεο, τα οποία εξετάζονται διεξοδικά.

«Οι αστυνομικές αρχές έχουν συγκεντρώσει στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό που αποδεικνύουν το σημείο εκδήλωσης της φωτιάς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από σημείο όπου βρίσκονται ηλεκτρικές κολώνες, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο πρόκλησης σπινθήρα ή βραχυκυκλώματος λόγω των συνθηκών. Πολλές από τις κολώνες έχουν ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές.

Η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να μην αποκλείουν κανένα σενάριο, ενώ οι μαρτυρίες για το κόκκινο μηχανάκι και το εύρημα του γκαζακιού δίνουν νέα διάσταση στην υπόθεση.

