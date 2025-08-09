Φωτιά στην Κερατέα: Η απόγνωση προσωποποιημένη σε εικόνες που σοκάρουν

Ηλικιωμένη λυγίζει μπροστά στο καταστροφικό έργο της πύρινης λαίλαπας

Δραματικές στιγμές βιώνουν οι κάτοικοι της Κερατέας, όπου η φωτιά συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη, καταστρέφοντας σπίτια και μετατρέποντας περιουσίες σε στάχτη. Ολόκληρες γειτονιές έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ οι πυροσβέστες και οι εθελοντές δίνουν υπεράνθρωπη μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο.

Συγκλονιστικές είναι οι φωτογραφίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σε μία από αυτές, μια ηλικιωμένη γυναίκα λυγίζει μπροστά στο καταστροφικό έργο της πύρινης λαίλαπας, αδυνατώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.

Ηλικιωμένη γυναίκα λυγίζει μπροστά στο καταστροφικό έργο της πύρινης λαίλαπας INTIME NEWS

Σε άλλη εικόνα, δύο άνδρες απομακρύνονται βιαστικά με μηχανάκι, ενώ πίσω τους η Πυροσβεστική επιχειρεί την κατάσβεση μιας τεράστιας εστίας φωτιάς.

Δύο άνδρες απομακρύνονται βιαστικά με το μηχανάκι Eurokinissi

Ο φακός καταγράφει επίσης εθελοντές να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια περιορισμού των φλογών, αλλά και έναν άνδρα να στέκεται μόνος, σκυφτός, σε ένα πεζούλι, κοιτώντας σιωπηλά το μέτωπο της φωτιάς που καταπίνει τα πάντα στο πέρασμά της.

Ένας άνδρας μόνος και σκυφτός, σε ένα πεζούλι, κοιτώντας σιωπηλά το μέτωπο της φωτιάς Eurokinissi

Οι εικόνες αυτές αποτυπώνουν όχι μόνο την ανείπωτη καταστροφή, αλλά και την αγωνία, την απόγνωση και την απελπισία των ανθρώπων που βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει μέσα σε λίγα λεπτά.

