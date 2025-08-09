Φωτιά στην Κερατέα: Αναφορές ότι εντοπίστηκε γκαζάκι - «Βρέθηκε το σημείο από όπου ξεκίνησε»

Αποκαλύψεις σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς που κατακαίει μέχρι και αυτή την ώρα πολλές περιοχές της Κερατέας έκανε ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος. Όπως αναφέρθηκε στο OPEN, στον Άγιο Νικόλαο Σαρωνικού εντοπίστηκε γκαζάκι κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, επιβεβαίωσε σήμερα στην κάμερα της ΕΡΤ πως οι αρχές έχουν εντοπίσει το ακριβές σημείο από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην Κερατέα. Σύμφωνα με τον Κώστα Τσίγκα, έχουν ήδη συλλεχθεί κρίσιμα στοιχεία από την περιοχή, μεταξύ αυτών καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και βιντεοληπτικό υλικό, τα οποία αξιοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

«Οι αστυνομικές αρχές έχουν συγκεντρώσει στοιχεία και βίντεο που αποδεικνύουν από πού ξεκίνησε η φωτιά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το μέτωπο στη ρεματιά του Χαρβαλού, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «περίπλοκο» και δύσκολο στην προσέγγιση. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος, οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν εντατικά στην περιοχή, προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί περαιτέρω.

Ο κ. Τσίγκας αποκάλυψε πως η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από το σημείο όπου βρίσκονται ηλεκτρικές κολώνες. «Πολλές από αυτές έχουν ήδη καταστραφεί», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να προκλήθηκε σπινθήρας ή βραχυκύκλωμα λόγω των συνθηκών.

Αυτή τη στιγμή, το πιο επικίνδυνο μέτωπο εντοπίζεται στην Κερατέα και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Οι ισχυροί άνεμοι, που συνεχίζουν να πνέουν ασταμάτητα, δημιουργούν σοβαρές προκλήσεις στις προσπάθειες κατάσβεσης και επιτρέπουν στην πυρκαγιά να αναζωπυρώνεται διαρκώς.

Παράλληλα, ο Σταύρος Πετρόπουλος, αντιδήμαρχος Σαρωνικού μιλώντας στην κάμερα του OPEN ανέφερε ακόμη ένα ανησυχητικό δεδομένο

