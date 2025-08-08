Φωτιά στην Κερατέα: Κάτοικοι στην Παλαιά Φώκαια ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες -Φωτογραφίες&Βίντεο
Με λάστιχα αλλά και μάνικες προσπαθούν να προστατέψουν τις περιουσίες τους οι κάτοικοι
Την ώρα που κατοικίες έχουν παραδοθεί ολοκληρωτικά στις φλόγες τόσο στην Κερατέα, όσο και στην Παλαιά Φώκαια, από την καταστροφική πυρκαγιά που μαίνεται από το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου, κάτοικοι παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και συνδράμουν όπως μπορούν.
Εικόνες και βίντεο του Newsbomb.gr καταγράφουν την μάχη που δίνουν οι κάτοικοι με την πύρινη λαίλαπα και προσπαθούν με λάστιχα αλλά και μάνικες να περιορίσουν τις φλόγες πριν μπουν στα σπίτια τους.
