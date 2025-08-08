Φωτιά στην Κερατέα: Στις φλόγες τυλίχθηκε σπίτι στην Παλαιά Φώκαια

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Ανυπολόγιστες είναι οι υλικές ζημιές που έχουν σημειωθεί από τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Κερατέα, καθώς το πύρινο μέτωπο μαίνεται ανεξέλεγκτο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και μεταφέρουν τις φλόγες σε πολλαπλά σημεία.

Στις φλόγες τυλίχθηκε σπίτι στην Παλαιά Φώκαια, ενώ νωρίτερα στάχτη έγιναν κατοικίες στην Κερατέα.