LIVE BLOG: Φωτιά στην Κερατέα - Δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους, μπαράζ 112

Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κερατέα. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε οικοπεδικούς χώρους σε περιοχή ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο, κοντά στο Μητροπήσι Σάκα, όπου υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια.

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή ενισχύονται διαρκώς.

Την ίδια ώρα ηχεί το 112 με μπαράζ μηνυμάτων για εκκενώσεις.

Το newsbomb και ο Χάρης Γκίκας βρίσκονται στο πύρινο μέτωπο και σας μεταφέρουν λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις

Διαβάστε επίσης