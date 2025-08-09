Παλαιά Φώκαια: Οι πιλότοι των Canadair συνέχισαν τις ρίψεις νερού και μετά τη δύση του ηλίου!

Η συγκλονιστική φωτογραφία του Χάρη Γκίκα

Newsbomb

Παλαιά Φώκαια: Οι πιλότοι των Canadair συνέχισαν τις ρίψεις νερού και μετά τη δύση του ηλίου!
Newsbomb.gr/Χάρης Γκίκας
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μέσα από τον φωτογραφικό φακό του Χάρη Γκίκα, αποτυπώνεται η αυτοθυσία των πιλότων των πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Ένα Canadair πραγματοποίησε ρίψεις ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου, επιχειρώντας μέσα στο σκοτάδι και προσφέροντας παράλληλα ένα εξαιρετικά σπάνιο στιγμιότυπο. Η εικόνα αναδεικνύει την αυτοθυσία και την αφοσίωση των πιλότων των πυροσβεστικών αεροσκαφών, οι οποίοι συνέχισαν το έργο τους ακόμη και πέρα από το όριο που επιτρέπουν οι παράμετροι λειτουργίας του συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφους.

Ο φωτορεπόρτερ του newsbomb.gr, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook: «Απόψε.. στην Παλαιά Φώκαια οι πιλότοι των Canadair μας χάρισαν αυτή την σπάνια στιγμή»

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 9 Αυγούστου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιά Φώκαια: Οι πιλότοι των Canadair συνέχισαν τις ρίψεις νερού και μετά τη δύση του ηλίου!

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: «Αρκετά λογική» η επιλογή του Τράμπ να γίνει η συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα

03:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Νέος σεισμός μεταξύ Ερέτριας και Αλιβερίου – Αισθητός και στην Αττική

03:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ηλεία: Διαθέσιμα δωμάτια για τους πυρόπληκτους της Ηράκλειας – Μάχες με τις αναζωπυρώσεις

03:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από την πυρκαγιά

02:36ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα την Κυριακή 10 Αυγούστου

02:26ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Εφιαλτική νύχτα στην Ανατολική Αττική – Εκτός ελέγχου η φωτιά σε μέτωπο χιλιομέτρων – Εικόνες απόλυτης καταστροφής

01:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοδος στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον Nasdaq

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

01:18ΑΠΟΨΕΙΣ

Θα φωτίσει το Βόρειο Σέλας το καλοκαίρι;

01:10ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην περιοχή Καραβάδο - Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Φωτιά στο τζαμί και καθεδρικό ναό της Κόρδοβας

00:21ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Στο δεύτερο γύρο του Σινσινάτι προκρίθηκε η Σάκκαρη

23:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Τσαμπουκάς Ντόντσιτς – Μπόνγκα στο φιλικό Σλοβενία – Γερμανία

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Μελίσσια για την εξαφάνιση 17χρονου

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα συναντηθώ σύντομα με τον Πούτιν - Ανταλλαγές εδαφών στη συμφωνία Ουκρανίας - Ρωσίας»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Κίνδυνος φωτιάς: Σε «κόκκινο» συναγερμό 4 περιοχές το Σάββατο (9/8) - 51 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Η στιγμή που ναυαγοσώστης πέφτει στην πισίνα και σώζει αθλήτρια συγχρονισμένης κολύμβησης

23:27LIFESTYLE

Λένα Σαμαρά: Το μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα για τον χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά - «Τι χειρότερο από γονιό που χάνει το παιδί του»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
02:26ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Εφιαλτική νύχτα στην Ανατολική Αττική – Εκτός ελέγχου η φωτιά σε μέτωπο χιλιομέτρων – Εικόνες απόλυτης καταστροφής

03:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Νέος σεισμός μεταξύ Ερέτριας και Αλιβερίου – Αισθητός και στην Αττική

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

07:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή από Τουρκία - Θα επηρεάσει και την Αττική, τι λέει το ECMWF

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιά Φώκαια: Οι πιλότοι των Canadair συνέχισαν τις ρίψεις νερού και μετά τη δύση του ηλίου!

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Βιτόρια Μπεατρίζ: Ξαφνικός θάνατος για Βραζιλιάνα ανερχόμενη σταρ ερωτικών ταινιών

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

02:10WHAT THE FACT

«Οι άγγελοι είχαν δίκιο»: Πέθανα και επέστρεψα, μου έδειξαν τον μελλοντικό σύζυγό μου - Τώρα έχω παιδιά μαζί του

13:34ΥΓΕΙΑ

Λένα Σαμαρά: Η αντιμετώπιση στο Σισμανόγλειο, η μεταφορά στον Ευαγγελισμό και η ανακοπή - Δραματικές ώρες για τον Αντώνη και τη Γεωργία

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σκληρή μάχη αναμεσά στη ζωή και το θάνατο για το βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: Όλα τα νεότερα για τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Οι πρώτες μέρες της Αλγερινής στη φυλακή – Νηστική στο κελί της, ζητά τα άλλα δύο παιδιά της

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Τα έκαναν «γης Μαδιάμ» στην Κατούνα, φωνές και σπρωξίματα για... εκδήλωση που τέλειωσε νωρίς

20:31ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Παρακλήσεις: Τι συμβολίζουν οι δύο Κανόνες που ψάλλονται την περίοδο του Δεκαπενταυγούστου

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πατέρας και γιος έσωσαν ζευγάρι και παιδιά που παρασύρθηκαν από ρεύματα στην Επανομή

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Αρίνα Σαμπαλένκα: Η τόπλες φωτογραφία της που «έριξε» το Ιnstagram μετά την πικρή ήττα στο Wimbledon

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Η στιγμή που ναυαγοσώστης πέφτει στην πισίνα και σώζει αθλήτρια συγχρονισμένης κολύμβησης

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα συναντηθώ σύντομα με τον Πούτιν - Ανταλλαγές εδαφών στη συμφωνία Ουκρανίας - Ρωσίας»

19:18LIFESTYLE

Λένα Σαμαρά: «Πονάω μαζί σας» - Το σπαρακτικό μήνυμα της Μιμής Ντενίση για την απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά

03:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ηλεία: Διαθέσιμα δωμάτια για τους πυρόπληκτους της Ηράκλειας – Μάχες με τις αναζωπυρώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ