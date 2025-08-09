Παλαιά Φώκαια: Οι πιλότοι των Canadair συνέχισαν τις ρίψεις νερού και μετά τη δύση του ηλίου!

Μέσα από τον φωτογραφικό φακό του Χάρη Γκίκα, αποτυπώνεται η αυτοθυσία των πιλότων των πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Ένα Canadair πραγματοποίησε ρίψεις ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου, επιχειρώντας μέσα στο σκοτάδι και προσφέροντας παράλληλα ένα εξαιρετικά σπάνιο στιγμιότυπο. Η εικόνα αναδεικνύει την αυτοθυσία και την αφοσίωση των πιλότων των πυροσβεστικών αεροσκαφών, οι οποίοι συνέχισαν το έργο τους ακόμη και πέρα από το όριο που επιτρέπουν οι παράμετροι λειτουργίας του συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφους.

Ο φωτορεπόρτερ του newsbomb.gr, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook: «Απόψε.. στην Παλαιά Φώκαια οι πιλότοι των Canadair μας χάρισαν αυτή την σπάνια στιγμή»