Φωτιά στην Κερατέα: Τουλάχιστον 124 απεγκλωβισμοί - Ανάμεσά τους 35 ηλικιωμένοι

Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κερατέα, προκειμένου να περιορίσουν την καταστροφική πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή, αλλά και να διασφαλίσουν την έγκαιρη απομάκρυνση των πολιτών από τα απειλούμενα σημεία.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 124 απεγκλωβισμοί, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση των Αρχών. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και 35 ηλικιωμένοι που απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το γηροκομείο της Παλαιάς Φώκαιας. Κατά την προηγούμενη ενημέρωση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλη Βαθρακογιάννη, οι απεγκλωβισμοί ανέρχονταν σε 20, ωστόσο ο αριθμός αυτός αυξήθηκε ραγδαία μέσα σε λίγες ώρες, εντείνοντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 190 πυροσβέστες, 7 πεζοπόρα τμήματα της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα, καθώς και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών δυνάμεων. Ο συντονισμός των επιχειρήσεων γίνεται μέσω του Κινητού Επιχειρησιακού Κέντρου «Όλυμπος».

Παράλληλα, έχουν αποσταλεί συνολικά οκτώ προειδοποιητικά μηνύματα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 προς τους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται από τη φωτιά, με ισχυρούς ανέμους έντασης έως και 7 μποφόρ να δυσχεραίνουν την κατάσταση.

Στην περιοχή βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να συνδράμουν στη μεταφορά πολιτών που ενδεχομένως χρειαστούν ιατρική περίθαλψη.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.