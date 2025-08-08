Φωτιά στην Κερατέα: Προληπτική εκκένωση του γηροκομείου στην Παλαιά Φώκαια

Σε προληπτική εκκένωση του Γηροκομείου στην Παλαιά Φώκαια προχωρούν οι αρχές, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή της Κερατέας.

Όπως δήλωσε στο ΣΚΑΪ ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού και υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Ευφραιμιάδης, περίπου 35 με 40 άτομα, ανάμεσά τους και επτά κατάκοιτοι ηλικιωμένοι, μεταφέρονται αυτή την ώρα σε ασφαλή τοποθεσία.

Η απόφαση εκκένωσης ελήφθη όχι μόνο εξαιτίας της απειλής από τις φλόγες, αλλά και λόγω των έντονων καπνών και αναθυμιάσεων, που έχουν ήδη προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.