ΗΠΑ: Δασκάλα κατηγορείται ότι βίασε 14χρονο μέσα στο αυτοκίνητό της

Μια δασκάλα στο Τέξας των ΗΠΑ κατηγορείται ότι βίασε έναν 14χρονο μαθητή μέσα στο αυτοκίνητό της στο πάρκινγκ ενός πολυκαταστήματος την ώρα που δύο ακόμη μαθητές κάθονταν στα πίσω καθίσματα.

Η 26χρονη Jaden Renee Charles μετέφερε τους τρεις μαθητές, τον 14χρονο, μία 15χρονη και έναν 16χρονο, στο πάρκινγκ. Έδεσε μια κουβέρτα γύρω από τα προσκέφαλα των μπροστινών καθισμάτων και βίασε τον μικρότερο από τους τρεις, ενώ οι άλλοι δύο έφηβοι κάθονταν στα πίσω καθίσματα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

H Jaden Renee Charles την ημέρα της σύλληψής της. Πηγή: New York Post

Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ήταν έγκυος στο παιδί του 14χρονου τη στιγμή του βιασμού, ο οποίος συνέβη στις 29 Φεβρουαρίου 2024.

Δύο από τους έφηβους που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο ισχυρίστηκαν ότι η 26χρονη είχε σεξουαλικές σχέσεις και με άλλους μαθητές του σχολείου όπου δίδασκε. Η Jaden Renee Charles, που ήταν δασκάλα Φυσικής, συνελήφθη τον Μάρτιο του 2024.

Κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε δύο διαφορετικές υποθέσεις και την περασμένη Πέμπτη εμφανίστηκε στο δικαστήριο, το οποίο όρισε την ακροαματική διαδικασία για τον ερχόμενο Απρίλιο.

Διαβάστε επίσης