Μακελειό στο Τέξας: Ξεσπά η δασκάλα για τις κατηγορίες ότι δεν ακολούθησε το πρωτόκολλο

Όταν η δασκάλα Έιμι Μαρίν – Φράνκο είδε το φορτηγάκι να πέφτει σε χαντάκι κοντά στο σχολείο όπου εργαζόταν, το πρώτο που σκέφτηκε, ήταν να καλέσει για βοήθεια. Όταν, όμως, είδε έναν νεαρό άνδρα να αποβιβάζεται από το όχημα κρατώντας όπλο, άλλαξε το σχέδιο που είχε στο μυαλό της.

Ήθελε ακόμη να καλέσει για βοήθεια, αλλά αυτήν τη φορά προκειμένου να προστατεύσει τα παιδιά και το προσωπικό μέσα στο σχολείο.

«Δεν ήμουν δειλή», τονίζει, μιλώντας στο CNN.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις Αρχές, το λάθος της ήταν ότι δεν ακολούθησε το πρωτόκολλο και ακούσια βοήθησε τον έφηβο δράστη να εισβάλλει στο δημοτικό σχολείο Robb, όπου σκότωσε 19 παιδιά και δύο δασκάλους στην πλέον φονική σχολική επίθεση της τελευταίας δεκαετίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μόνο που αυτή η κατηγορία δεν ήταν αληθής.

Ακόμη και όταν οι Αρχές ανακάλεσαν την καταγγελία μερικές ημέρες αργότερα, η Μαρίν – Φράνκο αναφέρει ότι το αίσθημα της αμφισβήτησης τη συνοδεύει από τότε, από εκείνη την αποφράδα μέρα του Μαΐου του 2022, από τους γείτονες αλλά και από τους ξένους.

Όταν, για εβδομάδες, δεν πήγαινε πουθενά, αναγκάστηκε να καθίσει πίσω σε μία συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου, φοβούμενη μήπως δεχθεί επίθεση από τους συγγενείς των θυμάτων, που κάθονταν μπροστά.

Μέχρι σήμερα, όπως περιγράφει, οι άνθρωποι συνεχίζουν να πιστεύουν στο ψέμα. «Το βλέπω κάθε μέρα. Μπορείς να νιώσεις την ένταση, μπορείς να ακούσεις ανθρώπους να λένε: “Άφησες την πόρτα ανοιχτή”», περιγράφει ούσα συγκινημένη.

Το βίντεο παρακολούθησης αποδεικνύει με σαφήνεια τι συνέβη. Η Μαρίν – Φράνκο πιστεύει ότι αυτές οι αποδείξεις μπορούν να καθαρίσουν το όνομά της, αλλά τα αρχεία συνεχίζουν να παραμένουν κρυφά λόγω πολυετούς προσπάθειας των τοπικών και κρατικών Αρχών του Τέξας να κρατήσουν απόρρητες τις δημόσιες καταγραφές, σύμφωνα με το CNN.

«Αυτό είναι το βίντεο που βλέπω, γιατί θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν έτρεξα κατευθείαν στην αίθουσα για να κρυφτώ. Δεν σκέφτηκα τον εαυτό μου. Σκεφτόμουν να σώσω ζωές», περιγράφει.

Η στιγμή του τρόμου

Ήταν 24 Μαΐου 2022, η τελευταία εβδομάδα του σχολείου πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές στο δημοτικό σχολείο Robb, στην επαρχία Ουβάλντε του Τέξας. Η τετάρτη τάξη είχε ήδη την τελετή απονομής βραβείων και η Μαρίν – Φράνκο προετοιμαζόταν για το πάρτι των μαθητών της. Όμως, όταν το φορτηγό συγκρούστηκε, εκείνη έτρεξε πίσω στην τάξη για να πάρει το κινητό της τηλέφωνο και να καλέσει τον αριθμό έκτακτης ανάγκης «911».

Η Μαρίν – Φράνκο φώναξε στον τηλεφωνητή, περιγράφοντας την κατάσταση: «Μόλις συνέβη ένα ατύχημα ακριβώς εδώ, πίσω από το σχολείο Robb».

Όμως, όταν είδε τον άνδρα να βγαίνει από το φορτηγάκι και να τους πυροβολεί, η φωνή της άλλαξε ξαφνικά. «Θεέ μου, έχει όπλο», είπε σοκαρισμένη στον τηλεφωνητή.

Γυρίζοντας πίσω στο σχολείο, άνοιξε την πόρτα και όπως καταγράφει το βίντεο παρακολούθησης, έσπρωξε την πέτρα με το δεξί της πόδι και έκλεισε την πόρτα.

Ενώ η Μαρίν – Φράνκο φαινόταν να λαμβάνει γρήγορα μέτρα προστασίας, η πόρτα που έκλεισε με δύναμη, δεν κλείδωσε ποτέ. Κάτι που αργότερα αποκαλύφθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης και έγγραφα που παρουσίασε το CNN.

Η ανατροπή της πραγματικότητας

Οι αξιωματούχοι αναφέρθηκαν σε αυτήν την πόρτα ως «σημείο αποτυχίας». Αν και το φορτηγό του δράστη συγκρούστηκε έξω από το σχολείο, ο μακελάρης πέρασε εύκολα τον φράχτη και πυροβόλησε τα παράθυρα. Το βίντεο παρακολούθησης έδειξε καθαρά ότι η Μαρίν – Φράνκο έκανε το παν για να προστατεύσει τους μαθητές και να ειδοποιήσει για τον κίνδυνο. Οι Αρχές, εντούτοις, είχαν αποδώσει εσφαλμένα τις ευθύνες στη γυναίκα και η δημοσιοποίηση αυτών των παραπλανητικών πληροφοριών συνεχίστηκε.

Περίπου τρεις μέρες μετά την επίθεση, ο συνταγματάρχης του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας, Στιβ ΜακΚρό, ανέφερε ότι η πίσω πόρτα ήταν ανοιχτή, κάτι που δεν έπρεπε να είχε συμβεί. Όμως, ποτέ δεν ανέφερε ότι η Μαρίν – Φράνκο είχε κλείσει την πόρτα.

Η Μαρίν – Φράνκο παρακολουθούσε σε ζωντανή μετάδοση να καταστρέφεται η ζωή της, βλέποντας τους αξιωματούχους να την κατηγορούν, ενώ εκείνη είχε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσει τα παιδιά. Το συναισθηματικό κόστος ήταν συντριπτικό και πολλές φορές αναρωτήθηκε γιατί δεν είχε αντιμετωπιστεί νωρίτερα το λάθος της παραπληροφόρησης.

Η Μαρίν – Φράνκο, έχοντας περάσει πάνω από τρία χρόνια σε κατάσταση αβεβαιότητας και ψυχικής κατάρρευσης, βρήκε τελικά την ευκαιρία να εκφράσει τα συναισθήματά της, ακόμη και αν αυτό συνέβη πολύ αργά. Απαιτούσε μία συγγνώμη από τους πρώην εργοδότες της και τις Αρχές που την είχαν παραπλανήσει για τόσο καιρό.

«Αν θέλω να θεραπευτώ, δεν θα το κάνω εδώ», σημειώνει, αναφερόμενη στην μικρή πόλη Ουβάλντε. «Ήμουν διαφορετικός άνθρωπος τότε. Αλλά εκείνη η μέρα, εκείνη η Έιμι πέθανε», ξεσπά.

Αλλά παρά την αδικία που βίωσε, η Μαρίν – Φράνκο παραμένει πιστή στην αλήθεια της. «Θέλω όλος ο κόσμος να δει ότι δεν έτρεξα κατευθείαν στο δωμάτιό μου για να κρυφτώ. Δεν έμεινα άπραγη, όπως οι 376 αστυνομικοί. Προειδοποιούσα όλους να πάνε στις αίθουσες», επισημαίνει με αποφασιστικότητα.

