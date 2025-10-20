Νότια Κορέα: Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη δασκάλα που δολοφόνησε 8χρονη μαθήτριά της

Τη επιβολή θανατικής ποινής ζήτησε η οικογένεια του θύματος

Newsbomb

Νότια Κορέα: Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη δασκάλα που δολοφόνησε 8χρονη μαθήτριά της
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε δασκάλα στη Νότια Κορέα για τη δολοφονία 8χρονου κοριτσιού, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.

Η 48χρονη Μιόνγκ Τζε-γουάν καταδικάστηκε για τη δολοφονία της Κιμ Χε-νέουλ στην πόλη Ντέτζεον τον Φεβρουάριο του 2024.

Οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει την επιβολή της θανατικής ποινής, επικαλούμενες και την επιθυμία της οικογένειας του θύματος για την αυστηρότερη των ποινών. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι, αν και «ο κίνδυνος επαναλαμβανόμενης εγκληματικής συμπεριφοράς είναι υψηλός, είναι δύσκολο να συναχθεί το συμπέρασμα» ότι η θανατική ποινή ήταν αναγκαία.

Η κατηγορούμενη δήλωσε ότι θα «αναλογίζεται τα λάθη της για το υπόλοιπο της ζωής της», υποστηρίζοντας πως η κρίση της ήταν «θολή» τη στιγμή της επίθεσης, καθώς βρισκόταν υπό ψυχιατρική αγωγή.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Μιόνγκ δεν είχε δείξει μεταμέλεια κατά τη διάρκεια της έρευνας. Ωστόσο, αργότερα υπέβαλε στο δικαστήριο δεκάδες επιστολές μετάνοιας.

Η κατηγορούμενη είχε προηγουμένως ζητήσει άδεια εξάμηνης αναστολής καθηκόντων λόγω κατάθλιψης, αλλά επέστρεψε στη σχολική της θέση μόλις 20 ημέρες αργότερα, αφού κρίθηκε ικανή προς εργασία από ειδικό γιατρό.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η Μιόνγκ είχε επιδείξει επιθετική συμπεριφορά τις ημέρες πριν από το περιστατικό, φτάνοντας στο σημείο να πιάσει άλλη δασκάλα από το λαιμό. Το πρωί της επίθεσης, δύο αξιωματούχοι εκπαίδευσης βρίσκονταν στο σχολείο για να διερευνήσουν αυτό το προηγούμενο περιστατικό.

Η Μιόνγκ φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι είχε αγοράσει το όπλο της επίθεσης την ίδια ημέρα και το μετέφερε στο σχολείο με σκοπό να αυτοκτονήσει μαζί με ένα τυχαίο παιδί. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, παρέσυρε τη μικρή Κιμ σε μια αίθουσα πολυμέσων, όπου και τη μαχαίρωσε θανάσιμα.

Η μαθήτρια δηλώθηκε αγνοούμενη αφού ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου ενημέρωσε ότι δεν εμφανίστηκε στο σημείο επιβίβασης. Αργότερα, το παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα στο σχολείο, φέροντας τραύματα από μαχαίρι, ενώ και η δράστις εντοπίστηκε με τραύμα στον λαιμό, το οποίο –σύμφωνα με την αστυνομία– ήταν πιθανότατα αυτοπροκληθέν.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε όλη τη χώρα, με κυβερνητικούς αξιωματούχους να ζητούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας στα σχολεία.

Εκτός από την ισόβια κάθειρξη, το δικαστήριο επέβαλε στη Μιόνγκ υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού εντοπισμού για 30 χρόνια.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη απόφαση: «Ως δασκάλα δημοτικού σχολείου, η κατηγορούμενη είχε καθήκον να προστατεύει το θύμα. Ωστόσο, διέπραξε ένα αποτρόπαιο έγκλημα, σε έναν χώρο όπου τα παιδιά θα έπρεπε να νιώθουν πιο ασφαλή».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:20ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Έξι νομοί της Ελλάδας σε σταθερό μαρασμό επί 45 χρόνια

19:20LIFESTYLE

Από την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στο OPEN

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για καφέ, νερό και χοντρό μπουφάν στο αυτοκίνητο για τους οδηγούς - Το Υπουργείο Μεταφορών εξηγεί

19:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Λευτέρης Πετρούνιας: «Δυνατά με ψυχή» - Πού θεωρεί πως θα κριθεί ο τελικός

19:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Χειροπέδες σε τρία άτομα για εργαστήριο κάνναβης σε σπίτι

19:00TRAVEL

Μίσιγκαν: Η «πρωτεύουσα της αυτοκινητοβιομηχανίας» κρύβει ένα νησί «παγωμένο στον χρόνο» όπου τα οχήματα δεν έχουν θέση

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας και οι δύο κόρες του σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη το αεροσκάφος τους στη Μοντάνα

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Ποια είναι η Νιλντέν Μπεκτάς Ερχουρμάν, η σύζυγος του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη

18:45ΚΟΣΜΟΣ

«Ουδέν σχόλιο» απαντά το Βρετανικό Μουσείο για το «ροζ δείπνο» δίπλα στα Γλυπτά του Παρθενώνα

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Οι θαλάσσιες χελώνες... επιστρέφουν - Τα ενθαρρυντικά στοιχεία για την ανάκαμψη των πληθυσμών τους

18:32WHAT THE FACT

The Carrot: Το χρυσόψαρο που ζυγίζει όσο ένα 10χρονο, σοκάρει τους επιστήμονες

18:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ προετοιμάζουν το έδαφος για να… υποδεχθούν τον «Greek Freak» τo 2027!

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Μπάκιγχαμ: Οι κατηγορίες εναντίον του πρίγκιπα Άντριου πρέπει να εξεταστούν «με τον κατάλληλο και πληρέστερο τρόπο»

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων από το κάμπινγκ

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη δασκάλα που δολοφόνησε 8χρονη μαθήτριά της

18:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ α τετ Γεραπετρίτη-Φιντάν μετά τις αψιμαχίες για SAFE: Τι είπαν για υφαλοκρηπίδα, ευρωπαϊκή άμυνα

18:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Η αρχηγική ομιλία του Ζίβκοβιτς πριν τον θρίαμβο - «Θα “πεθάνουμε” ο ένας για τον άλλον»

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Βρέφος 10 μηνών τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από την κούνια - Νοσηλεύεται στην εντατική

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Διαψεύδει η Μεγάλη του Γένους Σχολή τις αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό – Δημοσιοποίησε το βίντεο της επίθεσης

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για καφέ, νερό και χοντρό μπουφάν στο αυτοκίνητο για τους οδηγούς - Το Υπουργείο Μεταφορών εξηγεί

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Ταυτοποιήθηκε ο «αστυνομικός με το ψυγείο» - Κλήθηκε να καταθέσει

15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στα τέλη Οκτωβρίου – Καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου!

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Βρέφος 10 μηνών τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από την κούνια - Νοσηλεύεται στην εντατική

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

18:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ α τετ Γεραπετρίτη-Φιντάν μετά τις αψιμαχίες για SAFE: Τι είπαν για υφαλοκρηπίδα, ευρωπαϊκή άμυνα

09:23ΕΛΛΑΔΑ

«Ήλθα να δώσω και όχι να λάβω εντολή»: Οι χειρισμοί Κόδριγκτον με Δεριγνί και Χέιδεν στη ναυμαχία στο Ναυαρίνο στις 20 Οκτωβρίου 1827 και η καταστροφή του τουρκικού στόλου

14:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ξεκινάει το τρίτο κύμα κακοκαιρίας - Έρχεται θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Σε ιδιωτική συλλογή θα καταλήξουν τα κλοπιμαία; Ο άλυτος γρίφος για το ριφιφί του αιώνα

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Ροζ χαλί, σαμπάνιες και χορός μπροστά στα Γλυπτά του Παρθενώνα: Τι είναι το «Pink Ball» του Βρετανικού Μουσείου

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελής τελετή χωρίς χιτζάμπ στο Ιράν: Ο γάμος κόρης στενού συμβούλου του Χαμενεΐ προκαλεί σάλο στο Ιράν - Με βαθύ ντεκολτέ η νύφη

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Ποια είναι η Νιλντέν Μπεκτάς Ερχουρμάν, η σύζυγος του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ