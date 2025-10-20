Νότια Κορέα: Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη δασκάλα που δολοφόνησε 8χρονη μαθήτριά της

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε δασκάλα στη Νότια Κορέα για τη δολοφονία 8χρονου κοριτσιού, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.

Η 48χρονη Μιόνγκ Τζε-γουάν καταδικάστηκε για τη δολοφονία της Κιμ Χε-νέουλ στην πόλη Ντέτζεον τον Φεβρουάριο του 2024.

Οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει την επιβολή της θανατικής ποινής, επικαλούμενες και την επιθυμία της οικογένειας του θύματος για την αυστηρότερη των ποινών. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι, αν και «ο κίνδυνος επαναλαμβανόμενης εγκληματικής συμπεριφοράς είναι υψηλός, είναι δύσκολο να συναχθεί το συμπέρασμα» ότι η θανατική ποινή ήταν αναγκαία.

Η κατηγορούμενη δήλωσε ότι θα «αναλογίζεται τα λάθη της για το υπόλοιπο της ζωής της», υποστηρίζοντας πως η κρίση της ήταν «θολή» τη στιγμή της επίθεσης, καθώς βρισκόταν υπό ψυχιατρική αγωγή.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Μιόνγκ δεν είχε δείξει μεταμέλεια κατά τη διάρκεια της έρευνας. Ωστόσο, αργότερα υπέβαλε στο δικαστήριο δεκάδες επιστολές μετάνοιας.

Teacher who killed eight-year-old jailed for life in South Korea https://t.co/xBdIJJYaZt — BBC News (World) (@BBCWorld) October 20, 2025

Η κατηγορούμενη είχε προηγουμένως ζητήσει άδεια εξάμηνης αναστολής καθηκόντων λόγω κατάθλιψης, αλλά επέστρεψε στη σχολική της θέση μόλις 20 ημέρες αργότερα, αφού κρίθηκε ικανή προς εργασία από ειδικό γιατρό.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η Μιόνγκ είχε επιδείξει επιθετική συμπεριφορά τις ημέρες πριν από το περιστατικό, φτάνοντας στο σημείο να πιάσει άλλη δασκάλα από το λαιμό. Το πρωί της επίθεσης, δύο αξιωματούχοι εκπαίδευσης βρίσκονταν στο σχολείο για να διερευνήσουν αυτό το προηγούμενο περιστατικό.

Η Μιόνγκ φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι είχε αγοράσει το όπλο της επίθεσης την ίδια ημέρα και το μετέφερε στο σχολείο με σκοπό να αυτοκτονήσει μαζί με ένα τυχαίο παιδί. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, παρέσυρε τη μικρή Κιμ σε μια αίθουσα πολυμέσων, όπου και τη μαχαίρωσε θανάσιμα.

Η μαθήτρια δηλώθηκε αγνοούμενη αφού ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου ενημέρωσε ότι δεν εμφανίστηκε στο σημείο επιβίβασης. Αργότερα, το παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα στο σχολείο, φέροντας τραύματα από μαχαίρι, ενώ και η δράστις εντοπίστηκε με τραύμα στον λαιμό, το οποίο –σύμφωνα με την αστυνομία– ήταν πιθανότατα αυτοπροκληθέν.

A former elementary school teacher who fatally stabbed a 7-year-old student in a Daejeon school has been sentenced to life in prison in her first trial, despite prosecutors’ call for the death penalty.⁠https://t.co/ILBszYSxFQ pic.twitter.com/KIyEcTF8QU — The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) October 20, 2025

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε όλη τη χώρα, με κυβερνητικούς αξιωματούχους να ζητούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας στα σχολεία.

Εκτός από την ισόβια κάθειρξη, το δικαστήριο επέβαλε στη Μιόνγκ υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού εντοπισμού για 30 χρόνια.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη απόφαση: «Ως δασκάλα δημοτικού σχολείου, η κατηγορούμενη είχε καθήκον να προστατεύει το θύμα. Ωστόσο, διέπραξε ένα αποτρόπαιο έγκλημα, σε έναν χώρο όπου τα παιδιά θα έπρεπε να νιώθουν πιο ασφαλή».

