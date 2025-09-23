Νέα Ζηλανδία: Καταδικάστηκε για τον φόνο των παιδιών της η «δολοφόνος με τις βαλίτσες»

Τα λείψανα των παιδιών της είχαν βρεθεί μέσα σε βαλίτσες σε μια αποθήκη

Newsbomb

Νέα Ζηλανδία: Καταδικάστηκε για τον φόνο των παιδιών της η «δολοφόνος με τις βαλίτσες»

Φωτ. Αρχείου - Η Χακιούνγκ Λι στέκεται στο εδώλιο του Ανώτατου Δικαστηρίου στο Ώκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια Νεοζηλανδή με καταγωγή από τη Νότια Κορέα καταδικάστηκε σήμερα για τον φόνο των δύο της παιδιών, τα λείψανα των οποίων είχαν βρεθεί μέσα σε βαλίτσες σε μια αποθήκη, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Χακιούνγκ Λι ομολόγησε ότι σκότωσε τα παιδιά της, ηλικίας οκτώ και έξι ετών, αλλά δήλωσε αθώα ως προς τις κατηγορίες περί ανθρωποκτονίας λόγω ψυχικής διαταραχής.

Η Χακιούνγκ Λι επέλεξε να εκπροσωπήσει η ίδια τον ευατό της στη διάρκεια της δίκης, με τη βοήθεια δύο δικηγόρων.

Στο δικαστήριο ακούστηκε ότι το 2018 η Λι έδωσε στα παιδιά της υπερβολική δόση από αντικαταθλιπτικά φάρμακα και στη συνέχεια τύλιξε τα πτώματά τους με πλαστικές σακούλες και τα έβαλε μέσα στις βαλίτσες, μετέδωσαν τα νεοζηλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πατέρας τους είχε πεθάνει από καρκίνο στα τέλη του 2017.

Η Λι καθόταν στο δικαστήριο με σκυμμένο το κεφάλι και δεν αντέδρασε καθόλου όταν οι ένορκοι ανακοίνωσαν την ομόφωνη ετυμηγορία τους.

Τα λείψανα των παιδιών ανακαλύφθηκαν το 2022 από μια οικογένεια που είχε αγοράσει μια αποθήκη με μεταχειρισμένες βαλίτσες σε διαδικτυακό πλειστηριασμό στο Όκλαντ.

Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία και η Λι, η οποία είχε εγκατασταθεί στη Νότια Κορέα το 2018, εκδόθηκε για να δικαστεί εκεί τον Νοέμβριο του 2022.

Η ποινή της θα ανακοινωθεί στις 26 Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 40χρονος για ληστείες και διαρρήξεις σε καταστήματα του Πειραιά

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Αστυνομικοί σταμάτησαν τον Μακρόν στους δρόμους της Νέας Υόρκης εξαιτίας της αυτοκινητοπομπής Τραμπ

12:16ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν μπορώ να αποκλείσω την εμπλοκή της Ρωσίας στην εισβολή των drones στην Δανία» δήλωσε η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Με παιχνίδια και δράσεις για μικρούς και μεγάλους το Φεστιβάλ Υγείας «Τροφή για Δράση» στη Βούλα

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Μόνικα Μπελούτσι μετά τον χωρισμό της από τον Τιμ Μπάρτον: «Θα έχει μια θέση στην καρδιά μου»

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αγωνία για τον 3χρονο που παρασύρθηκε από ΙΧ- Σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πότε και πώς θα γίνει η καταβολή – Τι λένε αρμόδιες πηγές αποκλειστικά στο Newsbomb

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο στο Σουφλί Έβρου

11:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Σενάριο για Ντε Ρόσι στον πάγκο με… Μπαλντίνι

11:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Dembele: Πώς ο κορυφαίος στον κόσμο αξιοποίησε το ταλέντο του - Η εντολή του Λουίς Ενρίκε και η διαφορά με τον Εμπαπέ

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες χώρες αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη - Τι σημαίνει για το διεθνές δίκαιο

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Σορίν Ματέι: Η ομηρία που είδε όλη η Ελλάδα και τα λάθη της ΕΛ.ΑΣ. που στοίχισαν (vid)

11:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Έτοιμος για το… restart στην ΑΕΚ – «Να επιστρέψω στην κατάσταση που θέλω»

11:43ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Καταδίκη εκπαιδευτικού που εν μέσω κορονοϊού πήγε σε σχολείο χωρίς αρνητικό self-test

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Προετοιμάζεται η Γερμανία: Καμικάζι drone στο οπλοστάσιο της Bundeswehr έως το τέλος του έτους

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Έκρηξη παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης από ανήλικους – Τα στοιχεία που προκαλούν σοκ

11:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τελευταία προπόνηση στο Σίδνεϊ και επιστροφή στην Ελλάδα

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνεχίζεται η καμπάνια κατά των δήμων της αντιπολίτευσης - 13 συλλήψεις στην Άγκυρα

11:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Συνελήφθησαν δυο Ρουμάνοι για κατασκοπεία

11:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: «Εδώ είναι το σπίτι μου, να φύγετε» - Ο καυγάς της 62χρονης με δημοσιογράφο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:02ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Γιος γνωστού επιχειρηματία της πόλης ο 21χρονος που σκοτώθηκε πέφτοντας σε φωταγωγό

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Η 62χρονη μπορεί να μπερδεύτηκε και να έθαψε ζωντανή τη μητέρα της», λέει ο ιατροδικαστής Λέων

10:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Ο καυγάς του 50χρονου με τη σύζυγό του που έφερε τον πνιγμό της 59χρονης

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Σορίν Ματέι: Η ομηρία που είδε όλη η Ελλάδα και τα λάθη της ΕΛ.ΑΣ. που στοίχισαν (vid)

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο σκηνοθέτης και παραγωγός Βάσος Γεώργας

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πότε και πώς θα γίνει η καταβολή – Τι λένε αρμόδιες πηγές αποκλειστικά στο Newsbomb

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς εκτέλεσε μπροστά στο πλήθος τρεις Παλαιστίνιους ως «συνεργάτες του Ισραήλ»

10:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: 70χρονος παραβίασε κόκκινο φανάρι μπροστά στα μάτια της αστυνομίας - Ακολούθησε καταδίωξη και όταν συνελήφθη χτύπησε αστυνομικό

10:23LIFESTYLE

Σκληρή μάχη στη βραδινή ζώνη – Ποια σειρά αποθεώθηκε από το κοινό και το Χ

11:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Συνελήφθησαν δυο Ρουμάνοι για κατασκοπεία

07:39ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ΕΕ σφίγγει τα μέτρα και ετοιμάζεται να απαγορεύσει αυτοκίνητα - Ποια μοντέλα τελειώνουν

11:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Dembele: Πώς ο κορυφαίος στον κόσμο αξιοποίησε το ταλέντο του - Η εντολή του Λουίς Ενρίκε και η διαφορά με τον Εμπαπέ

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

07:10LIFESTYLE

«Μίστερ Μπούτιας»: Πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η εμβληματική μορφή της cult τηλεόρασης

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι Τούρκοι τουρίστες «κρατούν ζωντανά» τα νησιά αλλά οι Έλληνες δεν τους θέλουν – Όσα κατέγραψε δημοσιογράφος της Hürriyet

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο βυζαντινός δικέφαλος αετός και ο... Ερντογάν

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα: Από έκρηξη σε πυλώνα της ΔΕΔΔΗΕ άρχισε η πυρκαγιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ