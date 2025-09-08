Νέα Ζηλανδία: Νεκρός από πυρά της αστυνομίας πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα 3 παιδιά του
Νέα Ζηλανδία: Πατέρας που διέφευγε για σχεδόν 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του, έπεσε νεκρός σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία
Νεκρός, σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία, έπεσε την Κυριακή (8/9) ο Τομ Φίλιπς, ο άνδρας που άρπαξε πριν από 4 χρόνια τα 3 παιδιά του στη Νέα Ζηλανδία και διέφυγε, μετά από τσακωμό που είχε με την πρώην σύντροφό του τον Δεκέμβριο του 2021.
Οι πυροβολισμοί ανάμεσα στον πατέρα και την αστυνομία σημειώθηκαν μετά από κλήση που δέχθηκαν οι αρχές για κλοπή σε κατάστημα στο Γουάικατο, στη Νέα Ζηλανδία. Ο Τομ Φίλιπς είχε καταφέρει να διαφύγει από αρκετές προσπάθειες των αρχών να τον θέσουν υπό κράτηση, με την αστυνομία να τον έχει καταδιώξει επανειλημμένα, για παράδειγμα τον περασμένο μήνα, όταν εκλήθη και σε εκείνη την περίπτωση για απόπειρα εισβολής σε κατάστημα με σκοπό την κλοπή.
«Είχαμε ήδη πληροφορίες πως ο Τομ Φίλιπς βρισκόταν στην περιοχή, εκλήθησαν ενισχύσεις και σπεύσαμε επιτόπου», δήλωσε η υπηρεσιακή υπαρχηγός της αστυνομίας στην περιοχή Τζιλ Ρότζερς. Η αστυνομία σταμάτησε το όχημα τοποθετώντας καρφιά στον δρόμο. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών.
Η αξιωματικός της αστυνομίας πρόσθεσε πως «δεύτερη περίπολος έφθασε επιτόπου κι ενεπλάκη σε μάχη» με τον φυγά, που σκοτώθηκε. Ο Τομ Φίλιπς συνοδευόταν από το ένα από τα τρία παιδιά του. Το παιδί δεν τραυματίστηκε και βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας.
«Διενεργούμε επείγουσα έρευνα για να εντοπίσουμε τα άλλα παιδιά του Τομ Φίλιπς, για τα οποία είμαστε πολύ ανήσυχοι», πρόσθεσε η κ. Ρότζερς. Αστυνομικός τραυματίστηκε στο κεφάλι στην ανταλλαγή πυρών και χειρουργήθηκε, σύμφωνα με την αξιωματικό.