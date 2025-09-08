Νέα Ζηλανδία: Νεκρός από πυρά της αστυνομίας πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα 3 παιδιά του

Νεκρός, σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία, έπεσε την Κυριακή (8/9) ο Τομ Φίλιπς, ο άνδρας που άρπαξε πριν από 4 χρόνια τα 3 παιδιά του στη Νέα Ζηλανδία και διέφυγε, μετά από τσακωμό που είχε με την πρώην σύντροφό του τον Δεκέμβριο του 2021.

Οι πυροβολισμοί ανάμεσα στον πατέρα και την αστυνομία σημειώθηκαν μετά από κλήση που δέχθηκαν οι αρχές για κλοπή σε κατάστημα στο Γουάικατο, στη Νέα Ζηλανδία. Ο Τομ Φίλιπς είχε καταφέρει να διαφύγει από αρκετές προσπάθειες των αρχών να τον θέσουν υπό κράτηση, με την αστυνομία να τον έχει καταδιώξει επανειλημμένα, για παράδειγμα τον περασμένο μήνα, όταν εκλήθη και σε εκείνη την περίπτωση για απόπειρα εισβολής σε κατάστημα με σκοπό την κλοπή.

Tom Phillips, who vanished with his three children—Ember (8), Maverick (9), and Jayda (11)—in 2021, has been spotted in October for the first time in three years in New Zealand.



A group of pig hunters captured the family on video, marking the first confirmed sighting since their… pic.twitter.com/ISooFnE3Dn — Fascinating (@fasc1nate) September 1, 2025

«Είχαμε ήδη πληροφορίες πως ο Τομ Φίλιπς βρισκόταν στην περιοχή, εκλήθησαν ενισχύσεις και σπεύσαμε επιτόπου», δήλωσε η υπηρεσιακή υπαρχηγός της αστυνομίας στην περιοχή Τζιλ Ρότζερς. Η αστυνομία σταμάτησε το όχημα τοποθετώντας καρφιά στον δρόμο. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών.

Η αξιωματικός της αστυνομίας πρόσθεσε πως «δεύτερη περίπολος έφθασε επιτόπου κι ενεπλάκη σε μάχη» με τον φυγά, που σκοτώθηκε. Ο Τομ Φίλιπς συνοδευόταν από το ένα από τα τρία παιδιά του. Το παιδί δεν τραυματίστηκε και βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας.

This is the first sighting of Thomas Phillips with his children since they vanished in December 2021 from New Zealand. ?



Police released CCTV footage believed to show a fugitive father who has been on the run with his three children in the… pic.twitter.com/95jaHYpQtb — Rose (@901Lulu) September 2, 2025

«Διενεργούμε επείγουσα έρευνα για να εντοπίσουμε τα άλλα παιδιά του Τομ Φίλιπς, για τα οποία είμαστε πολύ ανήσυχοι», πρόσθεσε η κ. Ρότζερς. Αστυνομικός τραυματίστηκε στο κεφάλι στην ανταλλαγή πυρών και χειρουργήθηκε, σύμφωνα με την αξιωματικό.