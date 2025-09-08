ΗΠΑ: Αναζητείται λύση για τους Νοτιοκορεάτες που συνελήφθησαν σε επιδρομή για μετανάστες

Σε μία σοβαρή διπλωματική εμπλοκή βρίσκονται ΗΠΑ και Νότια Κορέα, μετά την επιδρομή των αμερικανών αρχών σε δύο εργοστάσια κατασκευής μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τη σύλληψη 475 ατόμων, εκ των οποίων οι 300 Νοτιοκορεάτες. Η επίχειρηση η μεγαλύτερη σε μία μόνο τοποθεσία, στην ιστορία των ΗΠΑ έγινε στον χώρο ενός έργου αξίας 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Hyundai Motor και LG Energy Solution, προκαλώντας σοκ στη Σεούλ.

Η Νότια Κορέα δήλωσε τη Δευτέρα ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να επιτρέψει την επανείσοδο εκατοντάδων πολιτών της που συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα.

Η επιδρομή έγινε 10 ημέρες αφότου ο νέος πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιούνγκ, συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, και οι δύο δεσμεύτηκαν για στενότερους επιχειρηματικούς δεσμούς.

Η Σεούλ δήλωσε την Κυριακή ότι οι συζητήσεις για τη διευθέτηση της απελευθέρωσης των εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνταν κυρίως από υπεργολάβους, έχουν σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί.

Ένα σχέδιο βρίσκεται σε εξέλιξη για την επιστροφή τους στην πατρίδα τους με ναυλωμένο αεροπλάνο αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο αυτού που ένας αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Κορέας χαρακτήρισε ως «εθελοντική αναχώρηση».

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε ότι πολλά από τα άτομα που κρατούνται στην επιχείρηση στην Τζόρτζια θα απελαθούν.

Λεπτομέρειες σχετικά με το πώς οι εργαζόμενοι ενδέχεται να παραβίασαν τους κανόνες μετανάστευσης δεν έχουν δημοσιοποιηθεί από τις αρχές ή τις εταιρείες, αλλά οι Νοτιοκορεάτες νομοθέτες δήλωσαν τη Δευτέρα ότι ορισμένοι μπορεί να έχουν υπερβεί τα όρια ενός προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης 90 ημερών ή μιας προσωρινής επιχειρηματικής βίζας B-1.

Ο υπουργός Οικονομικών Κου Γιουν-τσέολ δήλωσε ότι άκουσε ότι ορισμένοι ειδικοί είχαν ταξιδέψει από τη Νότια Κορέα για να βοηθήσουν σε μια δοκιμαστική λειτουργία του εργοστασίου, το οποίο επρόκειτο να ξεκινήσει την παραγωγή τον Οκτώβριο.

Η Σεούλ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τις συλλήψεις και τη δημόσια δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει την επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν θωρακισμένα οχήματα και αλυσοδεμένοι εργάτες.

? MAJOR NEWS: South Korea is demanding answers after ICE raided a Hyundai plant and arrested legal Korean visa holders—without translators, without warning, and despite workers being cleared by CBP.



President Lee Jae Myung is now mobilizing his government to defend hundreds of… pic.twitter.com/DJiyCMmW8i — Brian Allen (@allenanalysis) September 8, 2025

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει εντείνει τις απελάσεις σε εθνικό επίπεδο καθώς η κυβέρνησή του καταπολεμά τους παράνομους μετανάστες, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν γνώριζε για την επιδρομή. Αποκάλεσε τους συλληφθέντες «παράνομους αλλοδαπούς».

Την Κυριακή, κάλεσε τις ξένες εταιρείες που επενδύουν στις ΗΠΑ να «σεβαστούν τους νόμους περί μετανάστευσης του έθνους μας», αλλά ακούστηκε πιο διαλλακτικός.

«Οι επενδύσεις σας είναι ευπρόσδεκτες και σας ενθαρρύνουμε να φέρετε ΝΟΜΙΜΑ τους πολύ έξυπνους ανθρώπους σας, με εξαιρετικό τεχνικό ταλέντο, για να κατασκευάσουν προϊόντα παγκόσμιας κλάσης και εμείς θα σας το επιτρέψουμε γρήγορα και νόμιμα», δήλωσε στο Truth Social.