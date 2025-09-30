Καταδικάστηκε σε θάνατο ο πρώην πρόεδρος του Κονγκό Ζοζέφ Καμπιλά

Ο πρώην πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό καταδικάστηκε ερήμην για εγκλήματα όπως προδοσία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ανθρωποκτονία, σεξουαλική επίθεση, βασανιστήρια και ανταρσία.

Newsbomb

Καταδικάστηκε σε θάνατο ο πρώην πρόεδρος του Κονγκό Ζοζέφ Καμπιλά

Ο απερχόμενος πρόεδρος Ζοζέφ Καμπιλά κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας του προέδρου του Κονγκό Φέλιξ Τσισεκέντι στην Κινσάσα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019.

AP/Jerome Delay
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στρατοδικείο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό καταδίκασε σε θάνατο τον πρώην πρόεδρο της χώρας Ζοζέφ Καμπιλά την Τρίτη (30/09), κρίνοντάς τον ένοχο για σειρά εγκλημάτων, μεταξύ των οποίων και για εγκλήματα πολέμου.

Ο αντιστράτηγος Ζοζέφ Μουτόμπο Καταλαγί, που προήδρευε του στρατοδικείου στην Κινσάσα, ανακοίνωσε ότι ο πρώην πρόεδρος καταδικάστηκε ερήμην για εγκλήματα όπως προδοσία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ανθρωποκτονία, σεξουαλική επίθεση, βασανιστήρια και ανταρσία.

Ο Καμπιλά παρέμεινε στην εξουσία επί σχεδόν δύο δεκαετίες και παραιτήθηκε μόνο αφού ξέσπασαν βίαιες διαδηλώσεις εναντίον του. Από τα τέλη του 2023 ζει κατά κύριο λόγο στη Νότια Αφρική, αν και εμφανίστηκε τον περασμένο Μάιο στην πόλη Γκόμα του ανατολικού Κονγκό, που ελέγχεται από τους αντάρτες.

Κογκό-καμπιλά

Ο υποστράτηγος Mutombo Katalayi, πρόεδρος του δικαστηρίου, διαβάζει την καταδίκη του πρώην προέδρου του Κονγκό Ζοζέφ Καμπιλά στο στρατιωτικό δικαστήριο στην Κινσάσα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.

AP/Samy Ntumba Shambuyi

Ο 54χρονος γιος του Λοράν-Ντεζιρέ Καμπιλά, του αντάρτη που ανέτρεψε τον δικτάτορα Μομπούτου Σέσε Σέκο, κληρονόμησε την εξουσία τη ΛΔ του Κονγκό μετά τη δολοφονία του πατέρα του, τον Ιανουάριο του 2001. Τότε ήταν μόλις 29 ετών και, με τη διστακτική φωνή του «έδινε αρχικά την εντύπωση ότι ήταν ασήμαντος», ανέφερε ο Βέλγος ιστορικός Νταβίντ Φαν Ρόιμπρουκ σε ένα βιβλίο αναφοράς για το Κονγκό.

Το 2019, αφού ολοκλήρωσε δύο θητείες, ο Ζοζέφ Καμπιλά παράδωσε την προεδρία στον σημερινό πρόεδρο Φέλιξ Τσισεκέντι, διατηρώντας το αξίωμα του ισόβιου γερουσιαστή και διαθέτοντας κοινοβουλευτική ασυλία. Το 2023 εγκατέλειψε τη χώρα και κατά καιρούς εμφανιζόταν στη Νότια Αφική ή τη Ναμίμπια.

Αφού έμεινε επί αρκετά χρόνια στο περιθώριο, στα τέλη Μαΐου επανεμφανίστηκε στην Γκόμα, πόλη που ελέγχεται από τους αντικυβερνητικούς αντάρτες της οργάνωσης Μ23. Λίγες ημέρες αργότερα, σε μια σπάνια ομιλία του, είπε ότι «η δικτατορία πρέπει να τελειώσει» στη ΛΔ του Κονγκό και ότι ο ίδιος ήταν έτοιμος να αναλάβει τις υποχρεώσεις του.

Αυτή η σύντομη επιστροφή ανησύχησε την Κινσάσα, εν μέσω της αστάθειας λόγω των συγκρούσεων στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Με αίτημα της κυβέρνησης, η ασυλία του άρθηκε και παραπέμφθηκε ερήμην στο στρατοδικείο για εσχάτη προδοσία.

Κληρονόμησε τη χώρα από τον πατέρα του

Ο Καμπιλά γεννήθηκε το 1971 στο Νότιο Κίβου και ζούσε εξόριστος από την ηλικία των 5 ετών. Σχεδόν όλα τα παιδικά και εφηβικά χρόνια του τα πέρασε στην Τανζανία. Ενώθηκε με τον πατέρα του τον Σεπτέμβριο του 1996, όταν ξέσπασε ο πρώτος πόλεμος στη ΛΔ του Κονγκό. Έφυγε στην Κίνα για να παρακολουθήσει στρατιωτική εκπαίδευση, όμως επέστρεψε πολύ γρήγορα, όταν ξέσπασε ο δεύτερος πόλεμος του Κονγκό, το 1998. Τότε, εντάχθηκε στον στρατό.

Με τον θάνατο του πατέρα του, ο Ζοζέφ Καμπιλά κληρονόμησε μια χώρα σπαρασσόμενη από τον πόλεμο, ο οποίος θα έληγε το 2003. Η κεντρική εξουσία είχε υπό τον έλεγχό της μόνο ένα τμήμα της δυτικής και νότιας ΛΔ του Κονγκό, μιας από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, παρά τους τεράστιους φυσικούς πόρους που διαθέτει.

Ο Ζοζέφ Καμπιλά μιλάει αγγλικά και σουαχίλι, δεν εκφράζεται με άνεση στα γαλλικά, την επίσημη γλώσσα της χώρας, και δεν γνωρίζει τη λινγκάλα, την τοπική διάλεκτο της Κινσάσα. Λόγω αυτού του γλωσσικού χάσματος και του γεγονότος ότι γεννήθηκε στην ανατολική ΛΔ του Κονγκό και μεγάλωσε στην Τανζανία, πολλοί τον θεωρούσαν «ξένο».

Σιγά-σιγά ωστόσο, οι πολιτικές ικανότητές του αιφνιδίασαν τους ξένους διπλωμάτες που τον θεωρούσαν απλό πιόνι στα χέρια της «παλιάς φρουράς» του πατέρα του, την οποία σταδιακά απομάκρυνε. Μετά τη δύσκολη μεταπολεμική, μεταβατική περίοδο, όπου αναγκάστηκε να συνυπάρξει με τέσσερις αντιπροέδρους, εξελέγη πρόεδρος το 2006, στις πρώτες ελεύθερες εκλογές της χώρας μετά την ανεξαρτησία της από το Βέλγιο το 1960.

Η περίοδος χάριτος δεν κράτησε πολύ. Το 2011, μετά τις εκλογές που σημαδεύτηκαν από μαζικές παρατυπίες, ο Καμπιλά εξασφάλισε μια δεύτερη θητεία, με σχετική πλειοψηφία. Στην Κινσάσα, τη μεγαλούπολη των 17 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία ουδέποτε τον θεώρησε δικό της, συγκέντρωσε ποσοστό μόλις 16,5%.

Η νίκη του αμφισβητήθηκε από το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης και βύθισε τη χώρα σε πολιτική κρίση. Το 2015, το σχέδιο αλλαγής του εκλογικού νόμου ώστε να παραμείνει στην εξουσία και για τρίτη θητεία, πέραν των δύο που επιτρέπονται από το Σύνταγμα, προκάλεσε ογκώδεις διαδηλώσεις. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ταραχές και τελικά ο Καμπιλά δεν έθεσε υποψηφιότητα στις εκλογές του 2018.

Ο μοναχικός και απόμακρος πρώην πρόεδρος δεν ήταν ποτέ άνετος στις επίσημες τελετές. Εμφανιζόταν ευτυχής μόνο όταν οδηγούσε τρακτέρ ή άλλα βαριά μηχανήματα, σε διάφορα εγκαίνια. Σύμφωνα με έναν διπλωμάτη που τον συνάντησε πολλές φορές, φαίνεται ότι αυτό που του αρέσει στην πραγματικότητα είναι τα βιντεοπαιχνίδια και τα αυτοκίνητα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Μπάγερν: Ο Μάριους επέστρεψε!

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Ειρωνικά σχόλια Τραμπ κατά Πούτιν: «Πολεμάς τέσσερα χρόνια έναν πόλεμο που θα κρατούσε μια εβδομάδα. Είσαι χάρτινη τίγρης;»

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρδη εκατομμυρίων για το κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια - Ο τηλεοπτικός παραγωγός με το 1,5 εκατ. ευρώ και ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Υπάρχουν μύθοι για την περιοχή, ψάχνουν διάφοροι για χρυσό» - Γιατί οι χρυσοθήρες έψαχναν για λίρες στο σπήλαιο

20:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Η δύναμη της ομάδας είστε εσείς» - Το μήνυμα του Κόντη, ενόψει Γκόου Αχέντ Ιγκλς

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Καταδικάστηκε σε θάνατο ο πρώην πρόεδρος του Κονγκό Ζοζέφ Καμπιλά - Υπεύθυνος για βασανιστήρια, ανταρσία και εγκλήματα πολέμου

20:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Στέφανος: Υπάλληλος των ελληνικών αμυντικών συστημάτων ο 38χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Επίθεση ρωσικών drones μέρα-μεσημέρι στο Ντίνπρο - Ένας νεκρός και 20 τραυματίες - Βίντεο

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 40χρονη στην Αττική Οδό: Οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 μέρες στη Λ.Ε.Α. – 18 μήνες χωρίς δίπλωμα

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Ινδονησία

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Σε κόκκινο συναγερμό Ίμπιζα και Φορμεντέρα εξαιτίας κακοκαιρίας - Έκλεισαν σχολεία και παραλίες

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Πιθανόν να απορρίψει το σχέδιο Τραμπ η Χαμάς, δηλώνει ανώτερος αξιωματούχος της οργάνωσης

19:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης πέταξε στα σκουπίδια το εξώδικο Αυγενάκη - «Αν θέλει ας το στείλει με PDF»

19:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Το ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό σταματά την παρακολούθηση του «Στόλου για τη Γάζα» - «Πλησιάζει» η ώρα της ισραηλινής επίθεσης

19:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Βαλέρι δικαίωσε τον Παναθηναϊκό: «Κανένα πέναλτι εις βάρος του, δεν έκανε σωστά τη δουλειά ο VAR»

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τον 53χρονο χρυσοθήρα στη Λάρισα: «Γίνονται κατολισθήσεις, σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού», λέει ο διοικητής της ΕΜΑΚ στο Newsbomb

19:21LIFESTYLE

H ΕΡΤ2 αλλάζει και γίνεται ΣΠΟΡ

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ηλίθιος ο Μεντβέντεφ» - Η αποτυχία στο Αφγανιστάν «έστρωσε τον δρόμο» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για χρυσοχόο στη Ρόδο: «Θα είχα πεθάνει, θα είχα πάθει ανακοπή» - Άνω των 500.000 ευρώ η λεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 40χρονη στην Αττική Οδό: Οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 μέρες στη Λ.Ε.Α. – 18 μήνες χωρίς δίπλωμα

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Υπάρχουν μύθοι για την περιοχή, ψάχνουν διάφοροι για χρυσό» - Γιατί οι χρυσοθήρες έψαχναν για λίρες στο σπήλαιο

18:14LIFESTYLE

Βέφα Αλεξιάδου: Πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική προς 2,2 εκατ. ευρώ - Ποιος την αγόρασε

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τον 53χρονο χρυσοθήρα στη Λάρισα: «Γίνονται κατολισθήσεις, σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού», λέει ο διοικητής της ΕΜΑΚ στο Newsbomb

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η «μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» ενός χαρακτήρα των «άκρων και των καταχρήσεων»

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: «Παραλύει» η χώρα  - Ποιοι συμμετέχουν, τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για χρυσοχόο στη Ρόδο: «Θα είχα πεθάνει, θα είχα πάθει ανακοπή» - Άνω των 500.000 ευρώ η λεία

16:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται έως και χιόνια 2 Οκτωβρίου - Προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα τρεις μετεωρολόγοι

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρδη εκατομμυρίων για το κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια - Ο τηλεοπτικός παραγωγός με το 1,5 εκατ. ευρώ και ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας

20:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Στέφανος: Υπάλληλος των ελληνικών αμυντικών συστημάτων ο 38χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς

16:03ΕΘΝΙΚΑ

Νίκος Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - Στράτευση γυναικών, θητεία και μισθολόγιο

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη σπηλιά που είναι εγκλωβισμένος ο 53χρονος

18:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επτά ευρώ «χαράτσι» σε όλα τα εισαγόμενα δέματα από Shein και Temu ζητά ο GR.EC.A

18:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσιο: 20.000 προσλήψεις το 2026 - Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν μπόνους παραγωγικότητας

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Πιθανόν να απορρίψει το σχέδιο Τραμπ η Χαμάς, δηλώνει ανώτερος αξιωματούχος της οργάνωσης

16:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ξήλωσαν κύκλωμα-«μαμούθ» με κολοσσιαίες επιστροφές ΦΠΑ: 18 συλλήψεις, €20 εκατ. το αναμενόμενο κέρδος - Πρόεδρος τοπικής ομάδας ο εγκέφαλος, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων και ο Κοκλώνης!

12:44LIFESTYLE

Οι νικητές της Κυριακής: Ο ασταμάτητος Μάνεσης, η Γερμανού και τα «Φαντάσματα» που τρόμαξαν το Voice

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ