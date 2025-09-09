Tρόμος στο Κονγκό: Eξτρεμιστές του ISIS σκότωσαν τουλάχιστον 60 άτομα με ματσέτες σε κηδεία

Εξτρεμιστές του Ισλαμικού Κράτους σκότωσαν τουλάχιστον 60 πολίτες σε κηδεία στο ανατολικό Κονγκό. Η φρικτή επίθεση σημειώθηκε το βράδυ τη Δευτέρας στην πόλη Ntoyo, στην περιοχή Lubero, στην επαρχία Nοrth Kiwu, δήλωσε ο τοπικός διοικητής Μακάρ Σιβικουνούλα.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω έναν προσωρινό αριθμό 50 νεκρών. Τα θύματα αιφνιδιάστηκαν σε μια τελετή πένθους στο χωριό Νtoyo γύρω στις 9 μ.μ. και οι περισσότεροι από αυτούς σκοτώθηκαν με ματσέτες», είπε. «Οι έρευνες συνεχίζονται».

Ο Συνταγματάρχης Alain Kiwewa, στρατιωτικός διοικητής του Lubero, δήλωσε ωστόσο στο Reuters ότι ο αριθμός των νεκρών είναι περίπου 60 και θα μπορούσε να αυξηθεί, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν αγνοούμενοι.

Οι Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ADF), μια ένοπλη ομάδα με καταγωγή από την Ουγκάντα, ορκίστηκαν πίστη στο Ισλαμικό Κράτος το 2019 και τώρα λειτουργούν ως εκπρόσωποι στην επαρχία της Κεντρικής Αφρικής.

Από τότε, οι ADF έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους στην περιοχή, στοχεύοντας πολίτες με μαχαίρια και όπλα. Τον περασμένο μήνα σκότωσαν περισσότερους από 50 πολίτες σε αρκετές επιθέσεις.

Η ομάδα χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές της μέσω παράνομων δραστηριοτήτων και διατηρεί ισχυρή παρουσία τζιχαντιστικής προπαγάνδας. Παρά τις κοινές στρατιωτικές προσπάθειες του Κονγκό και της Ουγκάντα, οι ADF συνεχίζουν να λειτουργούν ατιμώρητα στην περιοχή.

Τον Ιούλιο, η ομάδα σφαγίασε 43 άτομα, ανάμεσά τους παιδιά στο Κονγκό, σε μια καθολική εκκλησία στη Κομάντα. Τα θύματα είχαν συγκεντρωθεί για μια νεανική εκδήλωση όταν οι δράστες εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις.

Η επίθεση προκάλεσε την αντίδραση του Πάπα Λέοντα, ο οποίος εξέφρασε «βαθιά θλίψη». Τα Ηνωμένα Έθνη καταδίκασαν τις ενέργειες των ADF ως παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και ζήτησαν να λογοδοτήσουν. Ωστόσο, οι ειρηνευτικές προσπάθειες έχουν παρεμποδιστεί από τη συνεχιζόμενη βία και την έλλειψη αποτελεσματικής επιβολής.

Η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει δραματική, με χιλιάδες πολίτες να έχουν εκτοπιστεί και να διατρέχουν κίνδυνο. Το Ισλαμικό Κράτος έχει δει ραγδαία ανάπτυξη στην Αφρική, ιδιαίτερα στο Σαχέλ. Η επιρροή του έχει ενισχυθεί από παράγοντες όπως οι οικονομικές δυσκολίες, οι πολιτικές αναταραχές και η αδύναμη διακυβέρνηση.

Το Κονγκό αντιμετωπίζει επί του παρόντος αναταραχές και τις επιπτώσεις μιας σύγκρουσης με τη Ρουάντα που άφησε πίσω της δεκάδες νεκρούς. Επιπλέον, αρκετές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ADF, βρίσκονται σε σύγκρουση με την κυβέρνηση για γη και φυσικούς πόρους.

